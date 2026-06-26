Φορολοταρία Μαΐου 2026: Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η 57η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026.



Στην κλήρωση αναδεικνύονται τυχεροί φορολογούμενοι, οι οποίοι κερδίζουν χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς: