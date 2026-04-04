Ροναλντίνιο: Ποιον θεωρεί τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο - Τι είπε για Μπαρτσελόνα και Βραζιλία

Ο Ροναλντίνιο έδωσε συνέντευξη στην Ole, τονίζοντας πως για εκείνον ο Λιονέλ Μέσι παραμένει ο καλύτερος ποδοσφαιριστης στον κόσμο.

Λίγες μέρες πριν βγει το ντοκιμαντέρ του στο Netflix (συγκεκριμένα 16/4), ο πρώην ποδοσφαιριστης της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν αποθέωσε τον άλλοτε συμπαίκτη του.

«Συνεχίζει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ελπίζω να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε άριστη φόρμα και να κάνει καταπληκτικά πράγματα για εμάς».

Όσο αφορά την Μπαρτσελόνα την τοποθέτησε στις πιο εντυπωσιακές ομάδες στην Ευρώπη, ενώ για την εθνική της χώρας εμφανίστηκε θετικός λέγοντας ότι είναι ανάμεσα στα φαβορί για να σηκώσει το Μουντιάλ.

«Νομίζω ότι η Βραζιλία τα πάει πολύ καλά, μια δυνατή ομάδα με φανταστικούς παίκτες από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς, όλοι τους απίστευτα ταλαντούχοι. Θα είναι ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλες τις ομάδες να έρχονται δυνατές».