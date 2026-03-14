Ροναλντίνιο: Το Netflix κυκλοφορεί ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του στις 16 Απριλίου

Η ζωή του Ροναλντίνιο, του Βραζιλιάνου «μάγου» του ποδοσφαίρου, που κόσμησε τα γήπεδα της Ευρώπης με τη φαντασία του και τις ικανότητές του με τη μπάλα, έγινε ντοκιμαντέρ από το Netflix, το οποίο δημοσιοποίησε την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το ντοκιμαντέρ με όνομα «Ronaldinho: The One αnd Only» (μτφ. Ροναλντίνιο: Ο Μοναδικός) θα κυκλοφορήσει στις 16 Απριλίου και θα χωρίζεται σε τρία μέρη. Θα περιλαμβάνει πλάνα από το αρχείο του, που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καθώς και σκηνές από την καθημερινότητά του σήμερα.

Η εταιρεία παραγωγής Canal Azul, συμπράττοντας με την Trailer Films παρέδωσε το τελικό cut του έργου, το οποίο θα εξιστορεί το οδοιπορικό ενός φτωχού παιδιού από το Πόρτο Αλέγκρε στην κορυφή του κόσμου.

Ο Ροναλντίνιο κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα και καθιερώθηκε στη συνείδηση των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ένας από τους σπουδαιότερους «αρτίστες» της μπάλας. Το ταξίδι του με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, αλλά και η πορεία του στηn Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μίλαν τον καταξίωσαν στο παγκόσμιο κοινό ως έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του αθλήματος.

«Χατ-τρικ» του Netflix για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα, Netflix έχει εκπονήσει την παραγωγή ακόμη δύο ντοκιμαντέρ για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Πέραν του τριμερούς έργου για τη ζωή και την καριέρα του Ροναλντίνιο, θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ για την πορεία της εθνικής Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1994, που διεξήχθη όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στα γήπεδα της Αμερικής.

Ονομάζεται «USA 94: Brazil' s Return to Glory» (μτφ: ΗΠΑ 94: Η επιστροφή της Βραζιλίας στη δόξα) και θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Μαϊου.

Επίσης, το Netflix αναμένεται να θέσει στη διάθεση του κοινού ακόμη ένα έργο, το οποίο θα αφηγείται την ιστορία του Super Copa Pioneer, του μεγαλύτερου τουρνουά ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στο Σάο Πάολο.

Το ντοκιμαντέρ ονομάζεται «The Root of the Game» (μτφ. Οι ρίζες του παιχνιδιού) και θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου.

Η επένδυση του Netflix στη Βραζιλία

Η διάσημη πλατφόρμα δραστηριοποιείται έντονα στη Βραζιλία, έχοντας χτίσει ένα πολυμελές δίκτυο από κινηματογραφικούς παραγωγούς και σκηνοθέτες.

Σε μία χώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο, το Netflix επενδύει στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και την αφήγηση των γεγονότων, που στοιχειοθέτησαν το «Όμορφο Παιχνίδι», όπως αυτό θεμελιώθηκε από την εθνική Βραζιλίας τον περασμένο αιώνα.

Η Υπεύθυνη για τα Ντοκιμαντέρ του Netflix στη Βραζιλία, Ελίζα Τσαλφόν δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη πως το ποδόσφαιρο δημιουργεί μία μοναδική σύνδεση με το κοινό και υπογράμμισε πως υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στους δρόμους, τις γειτονιές, ανάμεσα στις οικογένειες που ενώνουν τις παλιές γενιές με τις νέες, καλλιεργώντας μία αίσθηση υπερηφάνειας.

«Είναι μία σημαντική στόχευση για το Netflix και δεσμευόμαστε πως θα επενδύσουμε σε αυθεντικές παραγωγές, που θα καθηλώσουν τους θεατές, είτε αυτοί είναι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου εδώ και χρόνια, είτε γνωρίζουν το άθλημα για πρώτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.