Με εντολή... Ατλέτικο: Η Μαδρίτη πρόκειται να υποδεχθεί την «επικίνδυνη» συμμορία του Peaky Blinders

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και ο κολοσσός του streaming, Netflix, υπέγραψαν μια πρωτοποριακή συμφωνία για την προώθηση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Στις 14 Μαρτίου, το στάδιο Metropolitano, έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα φιλοξενήσει απλώς έναν αγώνα ισπανικού πρωταθλήματος κόντρα στη Χετάφε, αλλά θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σκηνικό της δεκαετίας του 1930, μεταφέροντας τους φιλάθλους απευθείας στους δρόμους της Αγγλίας του μεσοπολέμου.

Οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε θα βιώσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο υπό τη συνοδεία ηθοποιών ντυμένων ως μέλη της συμμορίας των Shelby, οι οποίοι, με το χαρακτηριστικό τους στυλ, θα «εγγυηθούν» την ασφάλεια της ομάδας μέχρι τη σέντρα.

Από το Garrison Tavern στις κερκίδες του Metropolitano

Η εμπειρία για τους οπαδούς των «Ροχιμπλάνκος» θα ξεκινά πολύ πριν το σφύριγμα της έναρξης. Στους χώρους του σταδίου θα στηθεί μια πιστή αναπαράσταση της περίφημης pub Garrison Tavern, όπου οι φίλαθλοι θα μπορούν να νιώσουν για λίγο μέλη της οικογένειας Shelby.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από ένα παραδοσιακό κουρείο εποχής, ενώ ηθοποιοί με τις εμβληματικές τραγιάσκες θα περιφέρονται μοιράζοντας εφημερίδες και μπερέδες, δημιουργώντας μια απόλυτα καθηλωτική ατμόσφαιρα.

Η «κατάληψη» των Peaky Blinders θα επεκταθεί και στο ψηφιακό κομμάτι του γηπέδου, με την εντυπωσιακή κυκλική οθόνη να προβάλλει αποκλειστικό περιεχόμενο, συνδυάζοντας την αγωνία του ποδοσφαίρου με τη σκοτεινή αισθητική της σειράς.

Μια απροσδόκητη συμμαχία ποδοσφαίρου και marketing

Αυτή η κίνηση δεν είναι απλώς μια διαφήμιση, αλλά μια στρατηγική επένδυση του Netflix, το οποίο φημολογείται ότι κατέβαλε ένα σημαντικό ποσό στην Ατλέτικο για την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων, των παικτών και των ισχυρών social media του συλλόγου.

Παρόλο που η συμφωνία αφορά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν ότι τέτοιου είδους διαφημιστικές καμπάνιες θα γίνουν η νέα κανονικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, με αυτή την κίνηση, αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος ποδοσφαιρικός οργανισμός, αλλά και ένας παγκόσμιος παίκτης στον χώρο της ψυχαγωγίας, ικανός να συνδέσει το πάθος της κερκίδας με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

Οι παίκτες της Ατλέτικο, με πρωταγωνιστές τους Γκριζμάν, Κόκε και Λούκμαν, φωτογραφήθηκαν και συμμετείχαν σε προωθητική ενέργεια φορώντας τα εμβληματικά κοστούμια των Peaky Blinders (μάλλινα παλτό, γιλέκα, γραβάτες και φυσικά τις χαρακτηριστικές τραγιάσκες), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας και του Netflix.