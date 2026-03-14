Απίστευτη αποβολή στο Ατλέτικο - Χετάφε: Έπιασε τον Σόρλοθ από τα γεννητικά όργανα και είδε κόκκινη

Ένα ασυνήθιστο και αρκετά περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Χετάφε στο «Μετροπολιτάνο», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Αμπντελχαμίντ Αμπκάρ.



Η φάση εκτυλίχθηκε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης και μάλιστα σε στιγμή που δεν υπήρχε κάποια ένταση στο παιχνίδι. Ο αμυντικός της Χετάφε είχε μια ενέργεια μακριά από τη μπάλα απέναντι στον Αλεξάντερ Σόρλοθ, η οποία προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νορβηγού επιθετικού της Ατλέτικο.



Συγκεκριμένα, ο Αμπκάρ έπιασε τον Σόρλοθ σε ευαίσθητο σημείο, με τον φορ των «ροχιμπλάνκος» να αντιδρά ενστικτωδώς, πιάνοντας το χέρι του αντιπάλου του και σπρώχνοντάς τον στο χορτάρι. Η φάση δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από τον διαιτητή, ωστόσο το VAR παρενέβη και τον κάλεσε να τη δει στο μόνιτορ.



Μετά την εξέταση της φάσης, ο ρέφερι έκρινε πως η ενέργεια του αμυντικού της Χετάφε συνιστούσε αντιαθλητική συμπεριφορά και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Από την άλλη πλευρά, ο Σόρλοθ τιμωρήθηκε με κίτρινη για την αντίδρασή του.

