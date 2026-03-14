Ατλέτικο Μαδρίτης: Κόβει την ανάσα η γκολάρα της χρονιάς του Μολίνα απέναντι στη Χετάφε (video)
Ο Ναουέλ Μολίνα έβαλε ένα τρομερό γκολ στη Χετάφε, αφήνοντας άγαλμα τον τερματοφύλακα, και έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς.
Ο Ναουέλ Μολίνα έβαλε μπροστά την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Χετάφε, σε μόλις 8 λεπτά, με μια καταπληκτική γκολάρα.
Ο 27χρονος Αργεντίνος βρήκε χώρο και έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ, με την τροχιά και τη δύναμη της μπάλας να αναγκάζουν τον Σόρια να μείνει... «άγαλμα» και απλά να παρακολουθεί την μπάλα να καταλήγει στο «γάμα» της εστίας του. Αδιαμφισβήτητα με αυτό το γκολ ο Μολίνα δηλώνει μια δυνατή υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς.