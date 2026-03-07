Η viral ιστορία που συνδέει την φανέλα της Θέλτα του 1990 με τη... Μαντόνα (pic)

Πριν τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική, η Θέλτα διοργάνωσε μια εντυπωσιακή συναυλία στο Μπαλαΐδος. Η ορχήστρα SonDeSeu ερμήνευσε το τραγούδι «Like a Prayer» της Μαντόνα. Ο λόγος; Μια καμπάνια για τον εντοπισμό μιας φανέλας της ομάδας του Βίγκο, που είχε φορέσει το 1990 η Αμερικανίδα σταρ σε μια συναυλία της στον ίδιο χώρο.

A musical message for you, @Madonna



The authenticity and passion of your music, with the heart and tradition of ours.



Would you help us? Do you have it? pic.twitter.com/v9IemlC9wM — Celta (@RCCelta) March 6, 2026

«Ένα μουσικό μήνυμα για σένα, Madonna. Η αυθεντικότητα και το πάθος της μουσικής σου, μαζί με την καρδιά και την παράδοση της δικής μας. Μπορείς να μας βοηθήσεις; Την έχεις;», έγραψε η Θέλτα στα social media, συνοδεύοντας το μήνυμα με την εμφάνιση της SonDeSeu στον αγωνιστικό χώρο του Μπαλαΐδος.

Πριν από λίγες ημέρες, η πρόεδρος του συλλόγου, Μάριαν Μουρίνιο Τεράσο, έστειλε επιστολή στην ίδια τη Μαντόνα ζητώντας τη γαλάζια φανέλα που είχε φορέσει το καλοκαίρι του 1990 κατά τη διάρκεια της εμβληματικής συναυλίας της στο στάδιο.

Η επιστολή:

«Αγαπητή Μαντόνα,

Σου γράφω αυτή την επιστολή γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου.

Στις 29 Ιουλίου 1990 εμφανίστηκες στο γήπεδο της Θέλτα, του ποδοσφαιρικού συλλόγου του οποίου είμαι πρόεδρος. Εκείνο το βράδυ φόρεσες τη γαλάζια φανέλα μας.

Η ανάμνηση εκείνης της στιγμής παραμένει ζωντανή στους φιλάθλους μας. Η εικόνα σου με τη φανέλα μας έχει γίνει πλέον θρύλος και αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της Celta, μιας ιστορίας που γράφεται και έξω από το γήπεδο.

👕 Seguimos na busca da camisola que @Madonna vestiu no seu concerto de Vigo en 1990.



🔍 Se tes algunha pista, entra en https://t.co/vy4WheCkYx e axúdanos! pic.twitter.com/pSajI9uKlU — Celta (@RCCelta) March 5, 2026

Πολλοί ίσως το βλέπουν ως μια απλή ιστορία. Εγώ όμως θέλω να πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Παρότι δεν ήταν η μοναδική φανέλα που φόρεσες στη σκηνή, αυτή η εικόνα απέκτησε με τα χρόνια μια ξεχωριστή λάμψη. Γιατί σήμερα καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που εξέφραζες τότε: να αμφισβητείς το κατεστημένο και να αντιστέκεσαι σε όσους προσπαθούν να σου πουν τι μπορείς ή τι δεν μπορείς να κάνεις.

Στον σύλλογο που έχω την τιμή να προεδρεύω, αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη στάση ζωής.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Celta de Vigo has asked pop icon Madonna for help finding a jersey.



· Madonna wore a Celta kit in a concert of hers in 1990, during the first major concert in their city.



· Celta Vigo has now revealed that it had been searching for it privately for years,… pic.twitter.com/cl67C6IFc2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026

Γι’ αυτό και μας συγκινεί η ιδέα να βρούμε αυτή τη φανέλα. Αυτή η αναζήτηση δεν είναι μια απλή ιδιοτροπία· είναι μια πράξη μνήμης, ένα κομμάτι της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου θέλουμε να σου αφιερώσουμε μια μικρή ένδειξη αγάπης από το σπίτι μας, το στάδιο Balaídos. Θα γίνει στις 20:45, πριν από τον αγώνα Celta – Real Madrid, με σκοπό να σου απευθύνουμε με αγάπη μια ερώτηση:

Είσαι εσύ;

Αν γνωρίζεις πού μπορεί να βρίσκεται ή θέλεις να μας βοηθήσεις, σε παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας μέσω προσωπικού μηνύματος.

Με θαυμασμό, Μάριαν Μουρίνιο Τεράσο

Πρόεδρος

Θέλτα»