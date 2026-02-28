Μαντόνα: O 29χρονος ποδοσφαιριστής που της «έκλεψε» την καρδιά και τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας

Η Μαντόνα, παρά την ηλικία της, παραμένει λαμπερή, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα της κοινής γνώμης. Μία επιλογή ερωτικού συντρόφου την έφερε ξανά στο προσκήνιο, όχι τόσο επειδή επιδίωξε να διαφημίσει τη νέα της σχέση, αλλά περισσότερο λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας ανάμεσά τους.

Οι πρώτες αναφορές πως η Μαντόνα και ο Μόρις διατηρούν ερωτική σχέση ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, όταν εμφανίστηκαν από κοινού σε κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Παρά το γεγονός πως κανείς από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε τα δημοσιεύματα, οι δημόσιες εμφανίσεις αλλά και η οικειότητά τους ενίσχυσαν τις φήμες.

Η Μαντόνα, η οποία είναι δημοφιλής για τις δεξιότητες της όσον αφορά τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της, αποφάσισε να μην αναφερθεί εκτενώς στη σχέση της και να παραμείνει... πιστή στις αρχές της: άφησε τις εικόνες να «μιλήσουν» περισσότερο από τις δηλώσεις.

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια των θαυμαστών

Η 67χρονη Μαντόνα και ο 29χρονος Μόρις μοιράζονται καθημερινά νέες εμπειρίες. Όμως, ο Τύπος, αλλά και οι θαυμαστές της διάσημης ποπ σταρ κρίνουν αυστηρά τη μεταξύ τους σχέση.

Η σημαντική διαφορά ηλικίας ανάμεσα στην ποπ σταρ και τον νεαρό αθλητή προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Ωστόσο, για την διάσημη τραγουδίστρια αυτό δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, καθώς στο παρελθόν είχε συνδεθεί με νεότερους συντρόφους.

Η ίδια έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψη πως υπάρχουν κοινωνικά στερεότυπα, όσον αφορά την ηλικία στις σχέσεις, τα οποία συχνά είναι άνισα εις βάρος των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας.

Το βίντεο της Μαντόνα στο Instagram

Ο 29χρονος Μόρις, όπως και η Μαντόνα, διατηρεί χαμηλό προφίλ και διακριτική στάση, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις, που μπορούν να μετατρέψουν τη σχέση σε μέσο για να γίνει διάσημος. Όμως, οι δυο τους δε δίστασαν να μοιραστούν με το κοινό μία τρυφερή στιγμή.

Όταν η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία, στις 16 Αυγούστου 2025, ο Μόρις στεκόταν διαρκώς δίπλα της, χαριτολογώντας με τις δύο της κόρες, Λούρδη και Μέρσι. Η «βασίλισσα της ποπ» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό βίντεο από την εκδήλωση.

#Madonna attending the Off-White party during New York Fashion with boyfriend Akeem Morris. #OffWhite pic.twitter.com/PtNFoIKGrM — Crzy4Madnna (@cr_nna) September 9, 2024

Ένας ποδοσφαιριστής για τη Μαντόνα - Το προφίλ του Ακίμ Μόρις

Ο Ακίμ Μόρις γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1996 και κατάγεται από την Τζαμάικα. Αγωνίζεται ως επιθετικός.



Έχει αγωνιστεί στην Oyster Bay United FC των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια φέρεται να έχει συνδεθεί με NY Renegades FC ως forward — αν και τα στατιστικά του είναι περιορισμένα όσον αφορά συμμετοχές, γκολ και λεπτά συμμετοχής στα επίσημα πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με βάσεις δεδομένων, που συλλέγουν στοιχεία για το ποδόσφαιρο, φοράει το νούμερο 8 στη φανέλα.

Ζει στη Νέα Υόρκη και έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν τον Αύγουστο του 2022 συμμετείχε σε φωτογράφιση με τη Μαντόνα για το εξώφυλλο του Paper Magazine, γεγονός που θεωρείται πως αποτέλεσε την αρχική σύνδεση με τη δημοφιλή ποπ σταρ.