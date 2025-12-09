Απίστευτη πρόταση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ της Όπρα για το «λαμπερό» διαζύγιο Σβαινστάιγκερ- Ιβάνοβιτς

Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ συχνά συγκεντρώνει τα βλέμματα της κοινής γνώμης, μέσα από το περιεχόμενο των εκπομπών της. Η Αμερικανίδα σταρ της τηλεόρασης, μάλιστα φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες διαζυγίου στην πρόσφατη αθλητική ιστορία.

Σύμφωνα με το δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η διάσημη παρουσιάστρια «μυρίστηκε αίμα» και θέλει να είναι η πρώτη που θα αναδείξει όσα οδήγησαν στο τέλος ενός από τα πιο λαμπερά ζευγάρια του αθλητισμού. Πρόκεται για την Άνα Ιβάνοβιτς και τον Μπάστιαν Σβαϊστάιγκερ. Το ιδιαίτερο αυτό ενδιαφέρον έρχεται μετά από τις εξελίξεις ανάμεσα στους αστέρες του αθλητισμού, οι οποίοι βρίσκονται πλέον επισήμως σε διαδικασία διαζυγίου.

ANA IVANOVIC files for divorce from World Cup winner BASTIAN SCHWEINSTEIGER over alleged infidelity https://t.co/afwAQfmAjR — E! News Blog (@ENewsBlogUS) December 6, 2025

Η άλλοτε νούμερο 1 τεννίστρια της παγκόσμιας κατάταξης, Άνα Ιβάνοβιτς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από εννιά χρόνια γάμου με τον Γερμανό παγκόσμιο πρωταθλητή και πρώην αστέρα της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ. Η κύρια αιτία φαίνεται να είναι η συνεχής απουσία του Γερμανού στο εξωτερικό αλλά και η «μυστηριώδης» παρουσία μιας γυναίκας από την Βουλγαρία που ακούει στο όνομα Σίλβα.

Η πρόταση της Όπρα προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, μετατρέποντας την προσωπική κρίση του ζευγαριού, σε υψηλής αξίας τηλεοπτική ευκαιρία. Το ερώτημα πλέον είναι αν ο Σβαϊνστάιγκερ ή η Ιβάνοβιτς θα δεχτούν να μιλήσουν δημόσια για τα αίτια του χωρισμού τους ή αν θα προτιμήσουν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά όσο γίνεται από τα φώτα της δημοσιότητας.