Νέο σκάνδαλο στο διαζύγιο Ικάρντι - Νάρα: Στη φόρα ερωτικά τους βίντεο

Η υπόθεση του διαζυγίου του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής ιστοσελίδας «Οgg.it», διέρρευσαν βίντεο από κάποιες πολύ προσωπικές τους στιγμές, κάνοντας ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση.

Όπως τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ ο Αργεντινός στράικερ, κατέθεσε αγωγή εναντίον της 38χρονης, έπειτα από την ανάρτηση ενός ερωτικού βίντεο, με πρωταγωνιστή τον ίδιο το οποίο κατέβηκε λίγα λεπτά αργότερα. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα το 2021, όταν ο Ικάρντι, αγωνίζονταν στη Γαλατασαράι, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην παίκτης της Παρι Σεν Ζερμέν, είχε στείλει το βίντεο στη Γουάντα, εκείνη το έστειλε σε μια φίλη της και αυτή το δημοσίευσε, αλλά μετά από λίγα λεπτά το βίντεο κατέβηκε.

Από την πλευρά της η Γουάντα Νάρα, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε τόνισε πως θα αποδείξει ότι δεν έστειλε τίποτα και δεν εμπλέκεται πουθενά στην υπόθεση και με ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα η «μάχη» μεταξύ τους φούντωσε ξανά.

Αναλυτικά το μήνυμα της Νάρα:

«Πρέπει να είσαι πολύ καθίκι για να προσπαθείς να πείσεις πως η μητέρα των παιδιών σου, που έχει λευχαιμία και είναι διαρκώς υπό φαρμακευτική αγωγή, έκανε χρήση ουσιών.



Δεν έκανα ποτέ χρήση, ούτε πριν ούτε τώρα. Και το κάνεις μόνο και μόνο για να πάρεις τα παιδιά μου μακριά μου, κάτι που σε κάνει ακόμα πιο καθίκι, μιας και με κάθε τρόπο σου έχουν δείξει πως δεν θέλουν να ζήσουν μαζί σου, ούτε να σε βλέπουν.



Το ότι δεν πληρώνεις διατροφή ούτε ασφάλεια εδώ και 10 μήνες είναι πλέον θέμα της Δικαιοσύνης. Αλλά κουράστηκα να με κατηγορείς για κάτι καινούριο κάθε φορά, μόνο και μόνο για να υλοποιήσεις τις απειλές σου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι θέση στο περιστατικό πήρε θέση και η νυν σύντροφος του Ικάρντι, Τσίνα Σουάρες, δημοσιεύοντας το εξής μήνυμα: «Οι δικηγόροι ασχολούνται ήδη με αυτό. Έχει κατατεθεί μήνυση. Είναι παράνομο. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Είναι ένα ιδιωτικό, ερωτικό βίντεο, τέτοιες πράξεις τιμωρούνται από το νόμο».