Χαμός με τον Τότι και την πρώην του: Η Ιλάρι Μπλάζι έβγαλε στην φόρα μηνύματα που τον «καίνε» (pic)

Μετά το αίτημα του εισαγγελέα να απορριφθεί η υπόθεση φερόμενης εγκατάλειψης παιδιού που αφορά τον Φραντσέσκο Τότι και τη Νοέμι Μπόκι, η Ιλάρι Μπλάζι όχι απλά δεν δείχνει αποφασισμένη να τα παρατήσει, αλλά φαίνεται ότι θα πάει την υπόθεση ως το τέλος.

Μέσω του δικηγόρου της, έκανε γνωστό ότι η νομική διαδικασία ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2023, όταν ο πρώην αρχηγός της Ρόμα και η νέα του σύντροφος βγήκαν για δείπνο, αφήνοντας την Ιζαμπέλ, το τρίτο παιδί του ζευγαριού Τότι-Μπλάζι, και τα δύο παιδιά της Νοέμι, όλα ανήλικα, μόνα τους στο σπίτι.

Ο Φάμπιο Λατάντσι, δικηγόρος της Μπλάζι, υπέβαλε αίτημα κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος καλείται να αποφασίσει εάν θα γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση απόρριψης της υπόθεσης εναντίον των Τότι και Μπόκι, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκατάλειψη παιδιού.

Ο προκαταρκτικός δικαστής Άντζελο Τζανέτι επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί των αιτήσεων και δεν έχει αναφέρει πότε θα αρθεί η επιφύλαξη. Οι δικηγόροι της Μπλάζι ενδέχεται να συνεχίσουν την έρευνά τους, μιλώντας επίσης με τον Βίτο Σκάλα, φίλο του Τότι, ο οποίος φέρεται να τον ενημέρωσε για την κατάσταση που εξελισσόταν στο σπίτι, και τους αστυνομικούς που παρενέβησαν πρώτοι μετά την αναφορά για την παρουσία ανηλίκων χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

Η Εισαγγελία εξακολουθεί να υποστηρίζει το κλείσιμο της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι ούτε καν η ίδια η πρώην σύζυγος του εμβληματικού αρχηγού της Ρόμα πίστευε ότι η κόρη της βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η Μπλάζι, η οποία βρισκόταν τότε στην Φρανκφούρτη για δουλειά, έκανε βιντεοκλήση στην Ιζαμπέλ εκείνο το βράδυ, αφού η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της ανέφερε το περιστατικό, ζητώντας από το κορίτσι να αποκαλύψει ποιος ήταν στο σπίτι μαζί της.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρώην σύζυγό της, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Στις 11:19 μ.μ., του έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο δημοσιοποιήθηκε:

«Φραντσέσκο, μίλησα με την κόρη μας δύο φορές απόψε και μου είπε ότι είναι μόνη στο σπίτι για πάνω από δύο ώρες επειδή έχεις βγει για δείπνο. Είσαι τρελός που αφήνεις ένα 6χρονο κορίτσι μόνο του στο σπίτι;».

Αμέσως μετά, η Μπλάζι ζήτησε από τη μητέρα της να ειδοποιήσει την αστυνομία. Η παρουσιάστρια αποφάσισε στη συνέχεια να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και τη νέα σύντροφό του για εγκατάλειψη παιδιού.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, αλλά όταν έφτασε, η νταντά ήταν ήδη εκεί, έχοντας φτάσει, σύμφωνα με την καταγγελία, μόλις λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν επίσης βίντεο που τραβήχτηκαν από τα παιδιά και δείχνουν ότι ήταν πράγματι μόνα τους.

Μετά την καταγγελία της Μπλάζι, η Εισαγγελία διερεύνησε την υπόθεση και στις 25 Νοεμβρίου 2025, ζήτησε να κλείσει κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν λόγοι που στοιχειοθετούσαν την κατηγορία.