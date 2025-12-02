Άνα Ιβάνοβιτς: Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Σβαϊνστάιγκερ μετά από εννιά χρόνια γάμου

Άνα Ιβάνοβιτς και Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ χωρίζουν οριστικά μετά από εννιά χρόνια γάμου. Όλα δείχνουν πως το λαμπερό ζευγάρι του αθλητικού κόσμου βρίσκεται στο τέλος της κοινής του πορείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από Μέσα στη Γερμανία, η καλλονή πρώην τενίστρια, Ιβάνοβιτς κατέθεσε επίσημα αίτημα διαζυγίου στο Πρωτοδικείο του Μονάχου. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνονται οι φήμες που υποστήριζαν πως οι δυο τους έχουν χωρίσει διακριτικά από τις αρχές του 2025.

Η 38χρονη Ιβάνοβιτς, μάλιστα φέρεται πως έχει εκκινήσει τη διεκδίκηση του κόστους διατροφής από τον Σβαϊνστάιγκερ για τα τρία τους παιδιά, Λούκα, Λέον και Τεό. Υπενθυμίζουμε, πως η μητέρα των παιδιών του Γερμανού ποδοσφαιριστή διαμένει πλέον μόνιμα με τους γιους τους στη Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα και η μεγάλη κρίση στον γάμο τους φαίνεται να προέκυψε τον Ιούνιο, όταν τα γερμανικά Μέσα μετέδωσαν πως ο Σβαϊνστάιγκερ εθεάθη να φιλάει άλλη γυναίκα.

Η γυναίκα αυτή, η οποία φέρεται να είναι η νέα σύντροφος του 39χρονου πρώην αρχηγού της Μπάγερν Μονάχου, ονομάζεται Σίλβα και οι δυο τους φαίνεται πως γνωρίστηκαν στο περιβάλλον του σχολείου, που φοιτούν τα παιδιά του Σβαϊνστάιγκερ. Η ίδια φημολογείται πως είναι μητέρα συμμαθητή των παιδιών του ζευγαριού και η γνωριμία τους αναφέρεται πως είχε εξελιχθεί σε ερωτική σχέση ήδη από το καλοκαίρι του 2024.

Ana Ivanovic files for divorce from Bastian Schweinsteiger: Sport's ultimate power-couple confirm split after World Cup winner's 'affair' nine years into marriage https://t.co/BZ6t1adbrp — Daily Mail Sport (@MailSport) December 2, 2025

Έκτοτε, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για προσπάθεια της Ιβάνοβιτς να επανασυνδεθούν. Ωστόσο, ο πρώην μέσος της εθνικής Γερμανίας φαίνεται να είχε ξεκαθαρίσει στην 38χρονη πρώην τενίστρια πως επιθυμεί μία πιο ελεύθερη σχέση.

Οι δυο τους, από τότε, εμφανίστηκαν δημόσια ελάχιστες φορές, σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το 2024 δημοσιοποίησαν στο διαδίκτυο μία κοινή τους φωτογραφία, η οποία βέβαια δε φάνηκε να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση της σχέσης τους.

Η Ιβάνοβιτς γνωρίστηκε με τον Σβαϊνστάιγκερ το 2014 και δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν. Ο πολυτελής γάμος τους έγινε είδηση στον αθλητικό κόσμο. Η τελετή διεξήχθη στη Βενετία και το κόστος της ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο γάμος τους έγινε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ακριβής μεταγραφής του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο ίδιος κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στο MLS, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2019.

Η διαδικασία του διαζυγίου βρίσκεται και επίσημα σε εξέλιξη. Ένα κεφάλαιο εννέα ολόκληρων ετών φαίνεται να κλείνει για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια στον αθλητικό κόσμο τα τελευταία χρόνια. Οι δυο τους αναμένεται να λειτουργήσουν χωρίς προστριβές, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δύνατον πιο ομαλές συνθήκες για τα τρία τους παιδιά, τα οποία πλέον καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον.