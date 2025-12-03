Σκιές τρόμου πάνω από το Μουντιάλ 2026: Χιλιάδες λείψανα γύρω από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα

Λίγους μήνες πριν από την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2026, η πολιτεία Χαλίσκο στο Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Κοντά στο Στάδιο Άκρον, το γήπεδο που έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει αγώνες της φάσης των ομίλων, οι αρχές εντόπισαν σωρευτικά πάνω από 456 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα, ένα εύρημα που φωτίζει με τον πιο ζοφερό τρόπο τη βία που μαστίζει την περιοχή.



Η αποκάλυψη δεν έγινε σε μία μόνο στιγμή αλλά αποτελεί αποτέλεσμα διαδοχικών ανακαλύψεων τα τελευταία χρόνια. Η πιο πρόσφατη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για νέα οικιστική ανάπτυξη. Περιοχές όπως η Λας Αγκούχας και το Ζαποπάν, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το γήπεδο της Τσίβας, έχουν μετατραπεί σε «νεκρές ζώνες» όπου εργαζόμενοι έχουν εντοπίσει δεκάδες σακούλες με διαμελισμένα σώματα. Μόνο στη Λας Αγκούχας βρέθηκαν 290 σακούλες, ενώ ανάλογες εικόνες συναντώνται και σε άλλες περιοχές της Γουαδαλαχάρα.

Οι τοπικές ομάδες έρευνας συνδέουν τα πτώματα με εγκληματικές οργανώσεις. Το Χαλίσκο θεωρείται ένα από τα προπύργια του διαβόητου «Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο», το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται ως το πιο επικίνδυνο του Μεξικού. Η δράση των καρτέλ έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες αγνοούμενους. Πάνω από 130.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως εξαφανισμένοι σε εθνικό επίπεδο, με το Χαλίσκο να κατέχει θλιβερή πρωτιά.



Οι αριθμοί είναι καταιγιστικοί. Μόνο μεταξύ 2018 και 2021 αναφέρθηκαν πάνω από 9.500 εξαφανίσεις στην πολιτεία, ενώ η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Έτσι, η εικόνα ενός σύγχρονου, ασφαλούς, παγκόσμιου ποδοσφαιρικού γεγονότος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ωμή πραγματικότητα της περιοχής.



Καθώς η κλήρωση των ομίλων πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται, η μεξικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί μια περιοχή που βυθίζεται στη βία και στις εξαφανίσεις να φιλοξενήσει με ασφάλεια χιλιάδες φιλάθλους από όλο τον κόσμο;