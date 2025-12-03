Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Ανατροπή-τίτλου για τους «μπλαουγκράνα» (vid)

Τεράστια νίκη (3-1) με ανατροπή για την Μπαρτσελόνα, που υποδέχθηκε στο «Καμπ Νόου» την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε για την 19η αγωνιστική της La Liga.

Οι Καταλανοί παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ανέβηκαν στους 37 βαθμούς και έχουν τέσσερις περισσότερους πόντους από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία έχουν και αγώνα παραπάνω. Στην 4η θέση της κατάταξης οι «ροχιμπλάνκος» με 31 βαθμούς.

Η ομάδα του Σιμεόνε προηγήθηκε νωρίς με τον Μπαένα (19'), όμως τα γκολ των Ραφίνια (26') και Όλμο (65') χάρισαν στους γηπεδούχους το πολύτιμο «τρίποντο». Το «κερασάκι στην τούρτα» για την ομάδα του Φλικ έβαλε ο Τόρες στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Άλεξ Μπαένα. Ο 24χρονος βρέθηκε σε θέση βολής και από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στην εστία του Γκαρσία γράφοντας το 0-1.

Οι «μπλαουγκράνα» βρήκαν άμεση απάντηση επτά λεπτά αργότερα. Ο Ραφίνια βρέθηκε απέναντι στον Όμπλακ, τον απέφυγε και με πλασέ προ κενής εστίας σκόραρε ισοφαρίζοντας (1-1) για τους γηπεδούχους.

Στο 37' ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι για τη Μπαρτσελόνα, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στο 65ο λεπτό, ο Ντάνι Όλμο ολοκλήρωσε την ανατροπή για την Μπαρτσελόνα. Έπειτα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Φλικ, ο Λεβαντόφσκι έκανε την ασίστ και ο Όλμο με συρτό σουτ κέρδισε τον Όμπλακ για το 2-1.

⚽Dani Olmo remonta el partido y pone el 2-1.



🤕El jugador del Barça no pudo continuar tras marcar.#BarçaAtletipic.twitter.com/xPstiisA0x — Fballers4ever (@fballers4ever) December 2, 2025

Το τελικό σκορ (3-1) διαμόρφωσε ο Φεράν Τόρες στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων (90+6) μετά από τρομερό σουτ έπειτα από πάσα του Μπαλντέ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρσία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Μπαλντέ, Πέδρι (74' Ντρο Φερνάντεζ), Γκαρσία, Όλμο (67' Τόρες), Γιαμάλ (88' Κρίστενσεν), Ραφίνια (74' Κασαδό), Λεβαντόβσκι (67' Ράσφορντ)

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Μολίνα, Χιμένες, Λανγκλέ, Χάνκο, Καρντόσο (14' Κόκε, 75' Γκριεζμάν), Μπάριος, Σιμεόνε (63' Σόρλοθ), Μπαένα (63' Αλμάδα), Γκονζάλες (46' Γκάλαχερ), Άλβαρες