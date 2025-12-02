Τραγωδία στην Αγγλία: 14χρονος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ σκοτώθηκε σε σύγκρουση με τρένο

Τεράστια θλίψη έχει σκορπίσει σε ολόκληρη την Αγγλία ο τραγικός θάνατος ενός 14χρονου νεαρού ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο υψηλής ταχύτητας πριν από λίγα 24ωρα.

Ο αδικοχαμένος έφηβος, Τζόσουα Τράβις, βρήκε ακαριαίο θάνατο αφού χτυπήθηκε από συρμό στην περιοχή Μπάρτον Τζόις του Νότιγχαμσαϊρ, ενώ διέσχιζε τις γραμμές. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του φίλου του Τζος, ο οποίος περπατούσε μαζί του τη στιγμή του μοιραίου. Ο νεαρός προσπάθησε απεγνωσμένα να αρπάξει τον φίλο του και να τον τραβήξει πίσω λίγο πριν τον χτυπήσει το τρένο, αλλά, όπως αναφέρθηκε, όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα.

Ο φίλος του Τζος, μιλώντας αργότερα στον Τύπο, δήλωσε συντετριμμένος: «Ήμουν μαζί του εκείνη τη στιγμή, ήμασταν μόνο εμείς, περπατούσαμε και μιλούσαμε, αλλά δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω».

Παράλληλα αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την γενναία προσπάθειά του να σώσει τον φίλο του: «Ο Τζος ήταν με έναν φίλο που προσπάθησε να τον σύρει μακριά όταν πλησίασε το τρένο, προσπάθησε να τον σώσει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας: «Είναι ένα τρομερό σοκ και οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Τέλος, άλλοι μάρτυρες σημείωσαν πως η συγκεκριμένη διάβαση θεωρείται επικίνδυνη, με πολίτες να έχουν κάνει εκστρατείες για το κλείσιμό της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.