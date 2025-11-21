Απίστευτο ατύχημα με Πάλμερ: Έμεινε ξανά εκτός λόγω τραυματισμού… μέσα στο σπίτι

Λίγο πριν επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστικούς ρυθμούς, ο Κόουλ Πάλμερ υπέστη νέο τραυματισμό με απρόβλεπτο τρόπο, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης για τα επόμενα τρία παιχνίδια.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε σχεδόν ξεπεράσει τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα που τον ταλαιπωρούσε από τον Σεπτέμβριο, όμως ένα ατύχημα στο σπίτι του ανέτρεψε τα πλάνα της επιστροφής του. Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, ο Πάλμερ χτύπησε το μικρό δάχτυλο του αριστερού ποδιού του σε πόρτα, προκαλώντας κάταγμα.

«Δυστυχώς ο Πάλμερ είχε ένα ατύχημα στο σπίτι και τραυμάτισε το δάχτυλο του ποδιού του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος την επόμενη εβδομάδα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη διάρκεια της απουσίας του, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι μένει εκτός για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ο Μαρέσκα.

Πρόσθεσε επίσης πως ο Πάλμερ «Το πρωί της Πέμπτης περπατούσε χωρίς κάλτσες ή παπούτσια, δεν κουτσαίνει πολύ και γενικά ένιωθε καλά, το μόνο πρόβλημα είναι το μικρό δάχτυλο, αφού η επαφή με το παπούτσι μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη».

Το απρόοπτο αυτό αφήνει την ομάδα του Λονδίνου χωρίς ένα από τα βασικά της γρανάζια στο κρίσιμο δεκαήμερο που ακολουθεί, με δύο σημαντικά παιχνίδια Premier League απέναντι σε Μπέρνλι και Άρσεναλ, αλλά και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στη League Phase του Champions League.