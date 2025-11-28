Τσέλσι: Πρώην υπάλληλος παραδέχθηκε ότι υπεξαίρεσε 230.000€ από τα ταμεία του συλλόγου

Μία υπόθεση οικονομικής απάτης ήρθε στο φως για την Τσέλσι, καθώς πρώην υπάλληλός της ομολόγησε ότι υπεξαίρεσε περίπου 230 χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία του συλλόγου την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με τη Telegraph, η Κλερ Γουόλς, μέλος του διοικητικού προσωπικού των «μπλε» για περισσότερα από 20 χρόνια και από το 2020 μόνιμη βοηθός ταμείου, παραδέχθηκε στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ ότι εξαπάτησε την ομάδα, αποκομίζοντας παράνομα πάνω από 208.500 λίρες.

A former #Chelsea employee has pleaded guilty to fraud worth over £200,000 against the club which is alleged to have taken place by dishonestly abusing her position as treasury assistant.



[via @Telegraph]https://t.co/0072YwHu9P — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) November 28, 2025

Η Τσέλσι εντόπισε ύποπτες κινήσεις την άνοιξη του 2022 και διαβίβασε άμεσα την υπόθεση στις Αρχές. Κατά την ακρόαση, ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι το ύψος της απάτης ξεπερνά τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Isleworth Crown Court, όπου θα οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης.

Μέχρι τότε, η Γουόλς παραμένει ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ ενημερώθηκε πως θα πρέπει να συνεργαστεί πλήρως με την υπηρεσία αναστολών μέσω του νομικού της εκπροσώπου.