LaLiga: Ρεκόρ τηλεοπτικών εσόδων – Ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ανά σεζόν

Η LaLiga προχώρησε στη μεγαλύτερη τηλεοπτική συμφωνία της ιστορίας της, κλείνοντας νέο συμβόλαιο με Movistar Plus+ και DAZN για την περίοδο 2027-2032, το οποίο ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ανά χρονιά. Σύμφωνα με τη «MARCA», το συνολικό πακέτο φτάνει τα 5,25 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία.

MÁS PARTIDOS. MÁS EMOCIÓN. MÁS FÚTBOL.



¡OFICIAL! LALIGA se queda en DAZN hasta 2032 😍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/igNn3P4Ww2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2025

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Ανώτερου Συμβουλίου Αθλητισμού, όπου ανοίχτηκαν οι οικονομικές προτάσεις και επιλέχθηκε αυτή που απέφερε τη μεγαλύτερη απόδοση για τα κλαμπ. Μαζί με τα επιμέρους πακέτα, 650 εκατ. ευρώ από το HORECA, 175 εκατ. ευρώ για τη LaLiga Hypermotion και 60 εκατ. ευρώ από τα δικαιώματα ελεύθερης μετάδοσης και highlights, η συνολική αξία ξεπερνά τα 6,135 δισ. ευρώ, καταγράφοντας συνολική αύξηση 9%.

Σε μια εποχή όπου πολλές λίγκες βλέπουν τα τηλεοπτικά τους έσοδα να μειώνονται λόγω του νέου φορμάτ του Champions League, η LaLiga αποτελεί φωτεινή εξαίρεση. Ο πρόεδρος της διοργάνωσης, Χαβιέρ Τέμπας, χαρακτήρισε τη συμφωνία «τεράστια επιτυχία», τονίζοντας πως η διατήρηση και η αύξηση της αξίας του προϊόντος αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των παρόχων και τη σταθερή δυναμική του ισπανικού πρωταθλήματος.