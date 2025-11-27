Συγκινητικός ο Ραούλ Ασένσιο, αγωνίστηκε στο ματς με τον Ολυμπιακό ενώ είχε χάσει τον παππού του

Ο Ραούλ Ασένσιο έζησε μία από τις πιο φορτισμένες και συγκινητικές στιγμές της καριέρας του στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο νεαρός αμυντικός ενημερώθηκε λίγες ώρες πριν από το ματς πως ο του παππούς είχε φύγει από τη ζωή. Παρά τον πόνο και το ψυχολογικό βάρος, αποφάσισε να αγωνιστεί, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από την παρουσία του στο γήπεδο.

Με εντυπωσιακή συγκέντρωση και ωριμότητα, σε μια τόσο δύσκολη προσωπικά βραδιά, ο Ασένσιο αποτέλεσε στήριγμα της αμυντικής γραμμής της Ρεάλ. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους «μερένγκες» να επικρατούν 4–3, και ο Ισπανός έδειξε χαρακτήρα σε κάθε φάση, παρά την απουσία φυσικού στόπερ δίπλα του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ασένσιο δημοσίευσε στα social media μια συγκινητική φωτογραφία του παππού του στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, συνοδεύοντάς τη με ένα λιτό αλλά βαθιά προσωπικό μήνυμα: «Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού. Να είσαι δίπλα μου και να μου δίνεις δύναμη σε κάθε βήμα. Σ’ αγαπώ.»