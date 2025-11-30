Στα ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κριστιάνο Τζούνιορ

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την ένταξη του Κριστιάνο Τζούνιορ στις ακαδημίες της, μετά την είδηση ότι η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ψάχνεται για την απόκτηση του Μουζακίτη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ εντυπωσίασε τους ανθρώπους της «Βασίλισσας» με τις επιδόσεις του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσπάθεια απόκτησής του.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές, ώστε να ενισχύσει την Κ15 του ισπανικού συλλόγου. Την τελική απόφαση θα λάβει ο πατέρας του, Κριστιάνο Ρονάλντο, που διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ.

Le Real Madrid songe à attirer… Cristiano Ronaldo Jr. 🤩⚪

D’après A Bola, le fils de #CR7 pourrait rejoindre la cantera du Castilla 🔥

Στους φίλους της ομάδας επικρατεί ενθουσιασμός, καθώς ο νεαρός θεωρείται ιδιαίτερα ταλαντούχος και με σωστή εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει μέλος της πρώτης ομάδας στο μέλλον.