Στα ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κριστιάνο Τζούνιορ

Τον γιο του πρώην αστέρα της, Κριστιάνο Τζούνιορ, ενδιαφέρεται να εντάξει στις ακαδημίες της η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την ένταξη του Κριστιάνο Τζούνιορ στις ακαδημίες της, μετά την είδηση ότι η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ψάχνεται για την απόκτηση του Μουζακίτη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ εντυπωσίασε τους ανθρώπους της «Βασίλισσας» με τις επιδόσεις του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσπάθεια απόκτησής του.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές, ώστε να ενισχύσει την Κ15 του ισπανικού συλλόγου. Την τελική απόφαση θα λάβει ο πατέρας του, Κριστιάνο Ρονάλντο, που διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ.

Στους φίλους της ομάδας επικρατεί ενθουσιασμός, καθώς ο νεαρός θεωρείται ιδιαίτερα ταλαντούχος και με σωστή εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει μέλος της πρώτης ομάδας στο μέλλον.

