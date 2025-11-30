Στα ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κριστιάνο Τζούνιορ
Τον γιο του πρώην αστέρα της, Κριστιάνο Τζούνιορ, ενδιαφέρεται να εντάξει στις ακαδημίες της η Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την ένταξη του Κριστιάνο Τζούνιορ στις ακαδημίες της, μετά την είδηση ότι η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ψάχνεται για την απόκτηση του Μουζακίτη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ εντυπωσίασε τους ανθρώπους της «Βασίλισσας» με τις επιδόσεις του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσπάθεια απόκτησής του.
Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές, ώστε να ενισχύσει την Κ15 του ισπανικού συλλόγου. Την τελική απόφαση θα λάβει ο πατέρας του, Κριστιάνο Ρονάλντο, που διατηρεί καλές σχέσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ.
Στους φίλους της ομάδας επικρατεί ενθουσιασμός, καθώς ο νεαρός θεωρείται ιδιαίτερα ταλαντούχος και με σωστή εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει μέλος της πρώτης ομάδας στο μέλλον.