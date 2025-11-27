Χιουμοριστικό στιγμιότυπο με τον Κάραχερ: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έγιναν... γλωσσοδέτης

Ο Τζέιμι Κάραχερ στην προσπάθειά του να προφέρει τα ονόματα «Ολυμπιακός» και «Ρεάλ Μαδρίτης» στον αέρα έγινε βάιραλ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, γνωστός για την έντονη προφορά του, δυσκολεύτηκε εμφανώς να προφέρει τα ονόματα τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι άλλοι παρουσιαστές να μην μπορέσουν να συγκρατήσουν τα γέλια, με το κλίμα στο στούντιο να γίνεται ευδιάθετο. Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ το συγκεκριμένο περιστατικό.