Γκάρι Λίνεκερ: Το ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ

Ο Γκάρι Λίνεκερ, που σήμερα γνωρίζουμε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς παρουσιαστές της βρετανικής τηλεόρασης, υπήρξε κάποτε ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του και ένας πραγματικά μοναδικός χαρακτήρας μέσα στα γήπεδα.

Ο Λίνεκερ αγωνίστηκε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Αγγλίας, όπως η Έβερτον, η Τότεναμ και η Λέστερ, αφήνοντας παντού το αποτύπωμά του. Το πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα (1986–1989) ήταν εξίσου εντυπωσιακό, με τον Άγγλο φορ να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ στην Ευρώπη.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στο Μεξικό, ο Λίνεκερ κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι», πετυχαίνοντας έξι γκολ, παρότι η Αγγλία αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Η αποτελεσματικότητά του στην περιοχή ήταν θρυλική.

Το ακατόρθωτο ρεκόρ: 0 κίτρινες, 0 κόκκινες

Το στοιχείο, όμως, που κάνει τον Λίνεκερ πραγματικά ανεπανάληπτο είναι πως στα 16 χρόνια επαγγελματικής καριέρας του, σε 654 επίσημα παιχνίδια, δεν είδε ποτέ ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη κάρτα.

Ένα ρεκόρ που κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία δεν έχει καταφέρει.

Ο ίδιος έχει δηλώσει με χιούμορ:

«Δεν έκανα τάκλιν ποτέ, οπότε μάλλον αυτό με βοήθησε να κρατήσω το μηδέν στις κάρτες.»

Ο σερ Μπόμπι Ρόμπσον, που τον είχε παίκτη στην Εθνική Αγγλίας, συνήθιζε να λέει:

«Ο Γκάρι ήταν το πρότυπο επαγγελματία. Δεν εξαπατούσε, δεν έκανε σκληρά φάουλ, δεν μάλωνε ποτέ. Ένας επιθετικός που σκόραρε εκατοντάδες γκολ χωρίς να δεχτεί ούτε μία κάρτα… αυτό τα λέει όλα.»

Είτε ως ποδοσφαιριστής είτε σήμερα ως τηλεοπτικός σχολιαστής, ο Γκάρι Λίνεκερ παραμένει μια από τις πιο σεβαστές μορφές του αθλήματος. Το ρεκόρ του, πιθανότατα ανεπανάληπτο, αποτελεί υπενθύμιση ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να συνδυάζει πάθος και αγωνιστικότητα με απόλυτο fair play.