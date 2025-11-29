Η Τσέλσι… κλείνει τον χώρο στην Άρσεναλ πριν το ντέρμπι: Στρατηγική που «κόβει» τα μακρινά πλάγια

Η Τσέλσι μία μέρα πριν το ντέρμπι με την Άρσεναλ προχώρησε σε μια ασυνήθιστη, αλλά προσεκτικά μελετημένη τακτική. Στο Stamford Bridge, οι διαφημιστικές πινακίδες γύρω από τον αγωνιστικό χώρο τοποθετήθηκαν όσο πιο κοντά γίνεται στη γραμμή του άουτ.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλή λεπτομέρεια, πρόκειται για προσπάθεια περιορισμού των μακρινών εκτελέσεων άουτ των Gunners, μειώνοντας τον χώρο που έχουν οι παίκτες για να πάρουν φόρα πριν την εκτέλεση του πλαγίου.

Παρόμοια στρατηγική έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην Premier League. Η Sunderland είχε εφαρμόσει κάτι ανάλογο κόντρα στον Άρσεναλ, καταφέρνοντας να πάρει ισοπαλία 2-2 με γκολ στο φινάλε, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των αγαπημένων τους «long throw-ins».

Τώρα, η Chelsea ελπίζει να αναστατώσει ξανά την πρωτοπόρο ομάδα της Premier League με τον ίδιο τρόπο, προσπαθώντας να της κόψει ένα από τα πιο δυνατά επιθετικά όπλα της.