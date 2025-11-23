Οι πρώην παίκτες που έκαναν θραύση ως προπονητές στην Premier League

Η επιστροφή ενός παλιού αστέρα στην πρώην ομάδα του συχνά συνοδεύεται από ρομαντισμό και μεγάλες προσδοκίες, όμως σπανίως εξελίσσεται σε πραγματικό success story. Η αλήθεια είναι πως οι επιστροφές παικτών συνήθως δεν θυμίζουν τις παλιές δόξες και συχνά καταλήγουν να «θολώνουν» τη μνήμη όσων έκαναν στο παρελθόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο: παρά τα γκολ του, η δεύτερη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έφερε αγωνιστική επιτυχία, ακόμη κι αν απογείωσε τα εμπορικά έσοδα του συλλόγου.

Το ίδιο μοτίβο υπάρχει και σε άλλα γνωστά παραδείγματα στην Premier League. H επιστροφή του Γουέιν Ρούνεϊ στην Έβερτον, το σύντομο comeback του Ανρί στην Άρσεναλ ή ακόμη του Ρόμπι Φάουλερ στη Λίβερπουλ.

Με τους προπονητές όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πρώην παίκτες που γύρισαν για να καθίσουν στον πάγκο συχνά πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δημιούργησε μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, όπως και ο Γιόχαν Κρόιφ. Ο Κάρλο Αντσελότι μεγαλούργησε στη Μίλαν, ενώ ο Ζινεντίν Ζιντάν κατέκτησε τρία συνεχόμενα Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αλλά τι ισχύει στην Premier League; Ποιοι πρώην παίκτες παρουσίασαν το καλύτερο έργο ως προπονητές;

Mikel Arteta seems to be happy Gabriel Jesus is back 🤗 pic.twitter.com/L2fICQtDAT — B/R Football (@brfootball) November 21, 2025

Ποιοι πρώην παίκτες έχουν το κορυφαίο προπονητικό ρεκόρ στην Premier League

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του Transfermarkt, εξετάστηκαν όλοι όσοι έχουν κοουτσάρει τουλάχιστον 20 παιχνίδια στον πάγκο ομάδας της Premier League. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μικέλ Άρτετα.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει μέσο όρο 1,99 βαθμούς ανά παιχνίδι, το καλύτερο όλων. Από τη στιγμή που ανέλαβε την Άρσεναλ το 2019, έχει καταφέρει να μεταμορφώσει πλήρως τον σύλλογο και φέτος οι «κανονιέρηδες» θεωρούνται από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Ρομπέρτο Ντι Ματέο με 1,98 βαθμούς ανά αγώνα στην Τσέλσι, παρά το γεγονός ότι απολύθηκε λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League. Τρίτος ακολουθεί ένας ακόμη πρώην τεχνικός των «μπλε», ο Τζιανλούκα Βιάλι.

Την τετράδα κλείνει ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ με 1,88 πόντους ανά ματς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στη δεκάδα συναντάμε αρκετά μεγάλα ονόματα, ανάμεσά τους και τον Φρανκ Λάμπαρντ, επίσης για το έργο του στην Τσέλσι.