Τόνι Μπλουμ: Ο επαγγελματίας τζογαδόρος πίσω από την Μπράιτον που απογειώνει όποια ομάδα αγγίζει

Η Μπράιτον εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί στα σαλόνια της Premier League, και μάλιστα διεκδικεί και πετυχαίνει εξόδους στην Ευρώπη. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Βελγικού πρωταθλήματος το 2021, μετά από απουσία 48 ετών, και από τότε βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις, κερδίζοντας το πρωτάθλημα, το κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ. Η Χαρτς είναι αήττητη, με 9 νίκες και 3 ισοπαλίες και μόνη πρώτη στη βαθμολογία του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρείς ομάδες; Τον Τόνι Μπλουμ.

Γράφει ο Κώστας Μπατζώνης

Ο Άντονι Γκράντ Μπλουμ, η όπως τον αποκαλούν, Τόνι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπράιτον, και φοίτησε στο Lancing College πριν αποκτήσει πτυχίο στα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Μετά την αποφοίτησή του, ο Μπλουμ εργάστηκε για την λογιστική εταιρεία Ernst & Young για περίπου δύο χρόνια, εως ότου και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον τζόγο, από όπου και, κατά κύριο λόγο, πλούτισε. Επαγγελματίας τζογαδόρος και παίκτης πόκερ, ο Μπλουμ στράφηκε στις επενδύσεις, έμαθε να παίρνει ρίσκα και δεν φοβάται να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, ειδικά όταν μιλάμε για το πάθος του, το ποδόσφαιρο, και τις ομάδες του.

Άλλαξε επίπεδο την Μπράιτον συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση

Ο Μπλουμ μπήκε στο ποδόσφαιρο το 2009 με πρώτο στόχο να βοηθήσει την ομάδα της περιοχής του, την Μπράιτον. Δεν ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που ασχολείται με την ομάδα, καθώς ο παππούς του ήταν αντιπρόεδρος την δεκαετία του 70, και ο θείος του ήταν κι αυτός μέλος της διοίκησης, ενώ όλη η οικογένεια υποστηρίζει παραδοσιακά τους «γλάρους». Ο 55χρονος Άγγλος επιχειρηματίας θεωρείται ειδικός στον τομέα των data και των αναλύσεων, και έτσι με την παρουσία του στον σύλλογο, η Μπράιτον άλλαξε επίπεδο. Οι «γλάροι» ανέβηκαν στην Πρέμιερ Λιγκ την περίοδο 2016/2017 μετά από 34 χρόνια, καθιερώθηκαν εκεί, τερμάτισαν τρεις φορές μέσα στην πρώτη δεκάδα, και στην Ευρώπη έφτασαν μέχρι τους 16 του Γιουρόπα Λιγκ. Πλέον η Μπράιτον έχει την φήμη ότι είναι ένα κλάμπ που επενδύει σε νεαρά ταλέντα, τα «εκμεταλλεύεται» προς όφελος της ομάδας, και φυσικά των ίδιων των ταλέντων, και πουλάει, δημιουργώντας μια win-win κατάσταση για σύλλογο και ποδοσφαιριστή. Τα ονόματα πολλά. Απο τους «γλάρους» έχουν περάσει, και έχουν κάνει το βήμα παραπάνω, παίκτες όπως ο Καισέδο, ο Μακ Άλιστερ, Κουκουρέγια, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του Ζοάο Πέδρο, οπού και πούλησε στην Τσέλσι έναντι 60 εκατομμυρίων. Η ομάδα την φετινή σεζόν έχει και ελληνικό χρώμα, με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα να είναι δυο πρότζεκτ που θα απασχολήσουν μελλοντικά.

This professional gambler broke football.

Tony Bloom made MILLIONS betting on sports.

Then he applied those same tactics to Brighton FC.

Taking them from bankruptcy to $860 million.

His most brilliant insight? A strange approach everyone else ignored: pic.twitter.com/aKdihYCcUg — Glen (@optimateglen) September 2, 2025

Ο Μπλουμ ξύπνησε το βέλγικο μεγαθήριο και το...απογείωσε

Το 2018 ο Μπλουμ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να αγοράσει μια ομάδα που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία του Βελγίου, και το μυαλό όλων πήγε στο ότι ήθελε ένα φυτώριο για να συνεργάζεται με την Μπράιτον, και παράλληλα ένα παράρτημα που θα του πρόσφερε λύσεις στα γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτές οι προβλέψεις όμως έπεσαν στο κενό, καθώς ανέλαβε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, έναν κοιμώμενο γίγαντα του Βελγικού ποδοσφαίρου, που υπό την καθοδήγηση και την διοίκηση του Μπλουμ, το 2021, ανέβηκε ξανά στην μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου, μετα απο 48 χρόνια απουσίας. Ο 55χρονος επιχειρηματίας, ο συνιδιοκτήτης και συνεργάτης του Άλεξ Μούζιο, και οι άνθρωποι του, έφεραν μαζί τους την τεχνογνωσία της Πρέμιερ Λιγκ, την εμπειρία τους από την επιτυχία της Μπράιτον, και ένα σύστημα αξιολόγησης νέων ποδοσφαιριστών, που αποτέλεσε τη βάση, πάνω στην οποία χτίστηκε η ανανεωμένη Ουνιόν. Από την στιγμή που ανέβηκε, η Ουνιόν βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις, ενώ κέρδισε το κύπελλο την σεζόν 2023/2024, και το πρωτάθλημα με το Σούπερ Καπ την σεζόν 2024/2025. Επίσης παίζει σταθερά στην Ευρώπη, έφτασε ως τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ και φέτος αγωνίζεται στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βέλγικη ομάδα, έφτασε εδώ που έφτασε χωρίς να δαπανηθούν τρελά λεφτα, και φυσικά χωρίς να γίνει παράρτημα της Μπράιτον. Όλα αυτά τα χρόνια η αγγλική ομάδα έχει δανείσει στους Βέλγους ελάχιστους παίκτες, ενώ έχει δαπανήσει πολύ λίγα χρήματα.

Η Ουνιόν από τότε που είναι στην πρώτη κατηγορία, έχει ξοδέψει συνολικά 61 εκατομμύρια για μεταγραφές. Αυτό τη φέρνει στην 5η θέση στη λίστα με τις δαπάνες των ομάδων, και χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη της λίστας, Μπριζ, που έχει δαπανήσει πάνω από 200 εκατομμύρια. Η επιτυχία είναι στο ότι η Ουνιόν αγοράζει φτηνά, εντοπίζοντας έγκαιρα τα μεγάλα ταλέντα σε σχετικά υποανάπτυκτες ποδοσφαιρικά χώρες, χάρη στο σύστημα που έχει φτιάξει ο Μπλουμ, και στη συνέχεια πουλάει ακριβά, εκμεταλλευόμενη και το καλό όνομα που έχει αποκτήσει το βελγικό ποδόσφαιρο στη μεταγραφική αγορά τα τελευταία χρόνια. Κι όλο αυτό το σύστημα συνδυάζεται με αγωνιστικές επιτυχίες που δεν είχαν ζήσει ποτέ οι οπαδοί της βέλγικης ομάδας.

Θέλει να γράψει ιστορία (και) με την Χαρτς από την πρώτη(;) μόλις σεζόν

Η Χάρτς είναι μια ομάδα που διοικείται απο το Foundation of Hearts, δηλαδή από τους ίδιους της τους οπαδούς. Και μιλάμε σε παροντικό χρόνο γιατί ο Τόνι Μπλούμ εξαγόρασε μόλις το 29% των μετοχών της ομάδας, έναντι 10 εκατομμυρίων, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο σύλλογος παραμένει στα χέρια των ανθρώπων του, ανεξάρτητος. Βέβαια στην ουσία αυτός είναι πίσω απο την ομάδα, φέρνοντας τεχνογνωσία και εμπειρία στους σκωτσέζους, και φυσικά με την εμπλοκή του η Χαρτς γίνεται η πρώτη σκωτσέζικη ομάδα που έχει πρόσβαση στο Jamestown Analytics, το φημισμένο εργαλείο δεδομένων που έχει φτιάξει μια από τις εταιρείες του, και το οποίο έχει βοηθήσει πολύ τη Μπράιτον, την Ουνιόν αλλά και άλλους συλλόγους που το χρησιμοποιούν. Ο Βρετανός επιχειρηματίας θέλει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, να τη βγάλει στην Ευρώπη και να σταθεροποιηθεί εκεί, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και οι χορηγίες, και στην συνέχεια να κάνει το επόμενο βήμα, δηλαδή να χτυπήσει στα ίσα τους δυο «μεγάλους» της χώρας. Μάλιστα σε δηλώσεις του φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος λέγοντας: «Αν δεν κατακτήσουμε τον τίτλο μέσα στην επόμενη δεκαετία θα είμαι απογοητευμένος. Θέλω να βεβαιώσω ότι θα βρισκόμαστε μέσα στην κουβέντα για τους πιθανούς πρωταθλητές στο ξεκίνημα κάθε σεζόν. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν πολλοί οπαδοί της Σέλτικ και των Ρέιντζερς, ίσως και της Χιμπέρνιαν και της Αμπερντίν, που θα γελάνε και θα λένε “τα έχουμε ξανακούσει αυτά”. Απλώς πίστεψα ότι υπήρχε μια ευκαιρία να ταράξουμε τα νερά στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να τερματίσουμε τουλάχιστον δεύτεροι φέτος. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για το τι μπορεί να πετύχει η Χαρτς σε σύγκριση με την πρώτη μου συνέντευξη Τύπου στην Ουνιόν πριν από επτά χρόνια».

Η Χάρτς, παρά το πλέον γεμάτο πορτοφόλι, το καλοκαίρι ξόδεψε όλα κι όλα 3,4 εκατομμύρια για μεταγραφές. Ένα νούμερο της πλάκας μπροστά σε αυτά των Σέλτικ και Ρέιντζερς που έδωσαν πάνω από 50 εκατομμύρια. Στο Εδιμβούργο κατέφτασαν o επιθετικός Κλαούντιο Μπράγκα από τη 2η κατηγορία της Νορβηγίας, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης από το πρωτάθλημα Σλοβακίας, ο μέσος Αγκιού από τη Σάντα Κλάρα, ο Κεργιότα που έπαιζε στην 4η κατηγορία της Ιταλίας και μερικοί ακόμα ως ελεύθεροι. Μετά απο 12 αγωνιστικές η Χάρτς φιγουράρει μόνη πρώτη και αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας, με 9 νίκες και 3 ισοπαλίες, με τον Μπράγκα να έχει ήδη 6 γκολ και 3 ασίστ και τον δικό μας Αλέξανδρο Κυζιρίδη 3 γκολ και 4 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της ομάδας είναι ο σκωτσέζος Σάκλαντ ο οποίος έχει σκοράρει 7 γκολ. Ο στόχος δεν ήταν η πρώτη θέση από την πρώτη σεζόν. Αυτό που είχε βάλει ως στόχο ο Μπλούμ ήταν να επιστρέψει τη νέα σεζόν η ομάδα στην Ευρώπη, να αυξήσει έτσι τα έσοδα και την ελκυστικότητα της και μετά να ανεβάσει σταδιακά τον πήχη. Φαίνεται ότι έχουν μπει οι βάσεις για μια υπέρβαση, από την πρώτη κι όλας χρονία, και μένει να δούμε αν γίνει πραγματικότητα ή όχι.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα παραλίγο να γίνει η επόμενη...Χαρτς

Ο Τόνι Μπλουμ ήταν κοντά στο να μεγαλώσει «δίκτυο» των ομάδων του, προσθέτοντας και έναν ελληνικό σύλλογο. Ο 55χρονος Άγγλος επιχειρηματίας το προηγούμενο καλοκαίρι, έκατσε στο τραπέζι με τους ανθρώπους του ΠΑΣ Γιάννινα, ωστέ να συζητήσουν τα δεδομένα για μια πιθανή αγορά της ομάδας. Μετά το «ναυάγιο» με τον Φάρρα, ο πρόεδρος της Μπράιτον συζήτησε με τους ανθρώπους του «Άγιαξ της Ηπείρου», με την κατάληξη να μην είναι θετική, και λίγο καιρό μετά να εμφανίζεται ο Νίκος Σιόντης ο οποίος με την παρουσία του κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να γλιτώσει τους Ηπειρώτες από τον αφανισμό.