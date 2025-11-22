Premier League: Η εντυπωσιακή Νότιγχαμ διέλυσε την Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ (0-3)

Η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ γνώρισε βαριά ήττα στο Άνφιλντ, καθώς η εντυπωσιακή Νότιγχαμ Φόρεστ την «διέλυσε» με 0-3 για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «Reds» μετρούν πλέον έξι ήττες σε ισάριθμες από τις δώδεκα πρώτες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος και βρίσκονται στην 11η θέση με 18 βαθμούς. Στον αντίποδα, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη δείχνει να αφήνει πίσω το κακό της ξεκίνημα και ανεβαίνει στους 12 βαθμούς.

An Anfield victory lifts @NFFC out of the relegation zone 💪 pic.twitter.com/2Sd8VYK8qy — Premier League (@premierleague) November 22, 2025

Παρότι η Λίβερπουλ είχε την πρωτοβουλία για το μεγαλύτερο διάστημα, δεν κατάφερε να τη μετατρέψει σε ουσιαστικές ευκαιρίες, σε αντίθεση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ που ήταν απόλυτα αποτελεσματική. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Μουρίλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Άντερσον και με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη της επανάληψης, η Φόρεστ πήρε ακόμη πιο σταθερό προβάδισμα χάρη στο τέρμα του Σαβόνα, έπειτα από ασίστ του πρώην «κόκκινου» Νέκο Γουίλιαμς. Η Λίβερπουλ επιχείρησε να αντιδράσει, όμως οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» τη νίκη στο 78’, όταν ο Γκιμπς-Γουάιτ σημείωσε το τρίτο τους γκολ.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου στην Premier League

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ 2-2

Μπράιτον - Μπρέντφορντ 2-1

Φούλαμ - Σάντερλαντ 1-0

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3