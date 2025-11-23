Άρσεναλ - Τότεναμ 4-1: Καταιγιστικοί οι «κανονιέρηδες» με τεσσάρα και σόου Έζε

Η Άρσεναλ καλπάζει προς τον τίτλο της Premier League και φροντίζει να το δείχνει κάθε εβδομάδα Εκμεταλλευόμενη τις ήττες της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ το Σάββατο, η ομάδα του Αρτέτα έστησε πάρτι κόντρα στην Τότεναμ και μετέτρεψε το ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου σε περίπατο, καθώς επικράτησε με 4-1 της μισητής αντιπάλου της!



Απόλυτος πρωταγωνιστής του ματς ο Έζε που πέτυχε χατ τρικ, σκόραρε και ο Τροσάρ για τους «Κανονιέρηδες». Για την Τότεναμ, είχε μειώσει προσωρινά σε 3-1 ο Ριτσάρλισον με αδιανόητο γκολ από το κέντρο του γηπέδου.



Το ματς

Η υπεροχή της Άρσεναλ καρποφόρησε στο 36’ με τον Τροσάρ να ανοίγει το σκορ. Ο Μερίνο έβγαλε εξαιρετική κάθετη, ο Βέλγος γύρισε το σώμα του και πέφτοντας νίκησε τον Βικάριο για το 1-0. Πέντε λεπτά μετά οι «κανονιέρηδες» διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Ράις έβγαλε ωραία πάσα στον Έζε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή της Τότεναμ, έκανε υποδειγματική κίνηση και «εκτέλεσε» τον Βικάριο για το 2-0.

Η Άρσεναλ άρχισε από εκεί που σταμάτησε και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Έζε στο 46′ να σημειώνει το τρίτο γκολ για την ομάδα του. Ο Τίμπερ έβγαλε την πάσα στον Άγγλο διεθνή, ο οποίος έφερε την μπάλα στο αριστερό πόδι και νίκησε ξανά τον Βικάριο, μόλις 36” μετά τη σέντρα, γράφοντας το 3-0.

Στο 55’ η Τότεναμ κατάφερε να μειώσει σε 3-1 με εντυπωσιακό γκολ του Ριτσάρλισον. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κρέμασε τον Ράγια με μακρινό σουτ από το κέντρο, δίνοντας ξανά ελπίδες στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Εν τέλει οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» τη νίκη τους με τον Έζε να φτάνει στο χατ τρικ του, κάνοντας το 4-1 για την ομάδα του.

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Χινκαπί, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμέντι, Έζε, Σακά, Τροσάρ και Μερίνο.

Τότεναμ (Φρανκ): Βικάριο, Ντάνσο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Σπενς, Παλίνια, Μπεντανκούρ, Ουντότζιε, Κούντους, Οντομπέρτ και Ριτσάρλισον.

Πηγή: Athletiko.gr