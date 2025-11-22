«Αλεξίσφαιρος» σκύλος αξίας 34.000 ευρώ: Η κίνηση-ασπίδα του Ίσακ μετά τις απειλές

Ο Αλεξάντερ Ίσακ προστίθεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών της Premier League με σκύλο-φύλακα. Οι πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα πως για την αγορά την ζώου δαπανήθηκαν περισσότερες από 33.000 χιλιάδες ευρώ.

Ο Σουηδός στράικερ δεν ξεκίνησε ιδανικά στη Λίβερπουλ, μετά τη μεταγραφή-ρεκόρ των 145 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νιούκαστλ, που προκάλεσε την οργή των οπαδών, αφού καθώς είχε πιέσει για να αποχωρήσει σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που διήρκησε μήνες.

Ο σέντερ φορ των «ρεντς» προχώρησε σε μία ιδιαίτερα κοστοβόρα αγορά και απέκτησε ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ράτσας Ντόμπερμαν, για να τον προστατεύει εκτός των γηπέδων. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει δύο μηνές μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε ο ίδιος αλλά και άλλα μέλη της εθνικής Σουηδίας, εξαιτίας μίας σειράς φτωχών εμφανίσεων στους πρώτες αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η εθνική Σουηδίας δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια των προκριματικών και βρέθηκε από πολύ νωρίς πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του ομίλου, Ελβετία και δύο βαθμούς πίσω από το δεύτερο Κόσοβο. Η βαθμολογική συγκομοιδή της Σουηδίας εξόργισε τους φιλάθλους της και ορισμένοι από αυτές αντέδρασαν με ακραία φρασεολογία και απειλητικό ύφος.

Διάφοροι παίκτες της εθνικής δέχθηκαν ακραίες απειλές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μετά τα παιχνίδια και η Σουηδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου χαρακτήρισε πως τα σχόλια «ξεπερνούν τα όρια». Περίπου 10 από αυτά, μάλιστα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία.

Σχετικά με τις απειλές που δέχθηκαν τα μέλη της αποστολής της εθνικής Σουηδίας, ο επικεφαλής ασφαλείας της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου δήλωσε: «Έχουμε μια ρουτίνα βάσει της οποίας λειτουργούμε όταν γνωρίζουμε ή υποψιαζόμαστε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας θα επιβαρυνθούν με σχόλια που με διάφορους τρόπους ξεπερνούν τα όρια».

«Κατά τη σάρωση των δικών μας προφίλ και κάποιων των παικτών, βρήκαμε σχόλια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια. Προχωράμε με περίπου 10 από αυτά, τα οποία θεωρούμε ότι συνιστούν εγκλήματα. Είναι στην αρμοδιότητα της αστυνομίας και των εισαγγελέων να διασφαλίσουν ότι θα αντέξουν στην προκαταρκτική τους έρευνα», ανέφερε ολοκληρώνοντας.

Η αγορά «σκύλου-φύλακα» είναι μία συνήθης τακτική, που επιστρατεύουν οι ποδοσφαιριστές της Premier League, προκειμένου να προστατευτούν. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Ο Άγγλος εξτρέμ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, καθώς το σπίτι του στο Κόμπχαμ παραβιάστηκε, ενώ η οικογένειά του βρισκόταν μέσα με την αξία από τα κοσμήματα και τα ρολόγια που κλάπηκαν να υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ.

Εκτός από τον Στέρλινγκ και τον Ίσακ, βέβαια και άλλοι αστέρες της Premier League προχώρησαν στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, αγοράζοντας εκπαιδευμένους σκύλους. Μερικοί από αυτούς είναι οι Μάρκους Ράσφορντ, Κάιλ Γουόκερ και Τζακ Γκρίλις, οι οποίοι «θωρακίσαν» την ασφάλεια των κατοικιών τους λόγω πιθανών διαρρήξεων. Υπενθυμίζουμε, πως στην Αγγλία τα περιστατικά παραβίασης στα σπίτια των αθλητών του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη έχουν αποκτήσει διαστάσεις... επιδημίας, με τις Αρχές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.