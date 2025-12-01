Συμμορία «Gucci»: Επιδρομές σε σπίτια αστέρων της Premier League

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στον αγγλικό Τύπο, τα μέλη της «συμμορίας Gucci» με έδρα το Δουβλίνο στοχοποιούν παίκτες που ζουν στο Τσέσαϊρ και το Μέρσεϊσαϊντ και φέρεται να συνεργάζονται με Αλβανούς απατεώνες για να κλέψουν τιμαλφή, συμπεριλαμβανομένων ρολογιών μεγάλης αξίας και κοσμημάτων διάσημων σχεδιαστών.

Άσοι της Premier League, όπως οι Τζακ Γκρίλις , Ραχίμ Στέρλινγκ , Αλεξάντερ Ισάκ και Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, έχουν δει τα σπίτια τους να παραβιάζονται τα τελευταία χρόνια.

Οι δράστες παρακολουθούν τους ποδοσφαιριστές και τις σελίδες των WAG τους στο Instagram για να «εντοπίσουν» τους στόχους τους, προτού συγκροτήσουν ομάδες κλεφτών για να εξαπολύσουν τις επιδρομές τους.

Γνωρίζοντας ότι οι κατηγορίες για διάρρηξη σε σπίτια επιφέρουν χαμηλότερες ποινές από τις ένοπλες ληστείες τραπεζών, επιτίθενται σε περιουσίες που ανήκουν σε παίκτες της Premier League, συχνά κάνουν την επίθεσή τους όταν κάποιος είναι στο σπίτι, με αποτέλεσμα τα συστήματα ασφαλείας να είναι εκτός λειτουργίας.

Οι κλέφτες χρησιμοποιούν τοπικές ομάδες για να οδηγούν και έχουν τοποθετημένους απ' έξω παρατηρητές και οδηγούς διαφυγής, οι οποίοι τους βοηθούν να φύγουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές σκάλες για να έχουν πρόσβαση στους επάνω ορόφους και στοχεύουν αμέσως στα κύρια υπνοδωμάτια, καθώς οι παίκτες συχνά αφήνουν ακριβά αντικείμενα εκεί.

Τρόμος για τον Γκρίλις

Ο Γκρίλις και η σύντροφός του Σάσα Άτγουντ είναι τα πιο πρόσφατα θύματα καθώς έχασαν ρολόγια και κοσμήματα αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, όταν κλέφτες έκαναν έφοδο στην έπαυλή τους στο Τσέσαϊρ. Η Άτγουντ και δέκα μέλη της οικογένειάς της παρακολουθούσαν τον Γκρίλις να παίζει για τη Μάντσεστερ Σίτι όταν η συμμορία χτύπησε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η γυναίκα σήμανε συναγερμό, αλλά η συμμορία τράπηκε σε φυγή μέσα σε λίγα λεπτά. Η αστυνομία δεν κατάφερε να εντοπίσει κανέναν υπόπτο.

Ο Άγγλος σταρ είχε γράψει τότε στο Instagram: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συντετριμμένος είμαι για τη διάρρηξη που έλαβε χώρα στο σπίτι μου. Η οικογένειά μου είναι τα πάντα για μένα και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να διασφαλίσω την ασφάλειά τους. Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για όλους μας, είμαι τόσο ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Μια πηγή από το ποινικό δίκαιο δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Πρόκειται για επαγγελματίες εγκληματίες που γνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι σύλληψης για διάρρηξη σε σπίτι είναι πολύ χαμηλότεροι από ό,τι για ένοπλη ληστεία σε βαν με χρηματαποστολή. Είναι καλά οργανωμένοι και δεν φοβούνται να συνεργαστούν με Αλβανούς εγκληματίες, οι οποίοι είναι ειδικοί στην αναγνώριση και στον εντοπισμό αδύναμων σημείων στα συστήματα ασφαλείας».

Πού καταλήγουν τα κλοπιμαία από τα σπίτια των ποδοσφαιριστών

Τα κλεμμένα αντικείμενα αποστέλλονται στη συνέχεια στη Σκωτία με αυτοκίνητο και στη συνέχεια διασχίζουν την ιρλανδική Θάλασσα χάρη στη συμμορία Gucci, μια εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον φυλακισμένο Γκλεν Γουόρντ που έχει διασυνδέσεις με το διαβόητο καρτέλ Kinahan.

Ο Γουόρντ, γνωστός ως «Mr Flashy» λόγω της προτίμησης του σε ρούχα γνωστών σχεδιαστών, εκτίει ποινή φυλάκισης πέντεμισι ετών επειδή πυροβόλησε με ημιαυτόματο όπλο σε πάρτι στο Δουβλίνο.

Πολλές ομάδες της Premier League, συμπεριλαμβανομένης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχουν προσλάβει ομάδες ασφαλείας για να φυλάνε τα σπίτια των παικτών.

Μερικοί ποδοσφαιριστές προσλαμβάνουν οδηγούς που μπορούν να λειτουργήσουν και ως υπεύθυνοι προστασίας, ενώ οι σωματοφύλακες και οι φύλακες σπιτιών είναι συνηθισμένοι.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Αλεξάντερ Ισάκ, λέγεται ότι ξόδεψε 30.000 λίρες για έναν σκύλο-οδηγό Ντόμπερμαν, αφού μια οικογένεια επαγγελματιών Ιταλών κλεφτών ταξίδεψε στο Νιούκαστλ για να ληστέψει τον Σουηδό και του πήρε 10.000 λίρες σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 68.000 λιρών και το Audi RS6 αξίας 120.000 λιρών.