Ποιο είναι το «next big thing» του ιταλικού μπάσκετ που θα γίνει ο... δεινόσαυρος της Ευρώπης

Ο Λουίτζι Σουίγκο δεν είναι άλλο ένα ταλέντο που απλώς περνά από τα ιταλικά γήπεδα. Στα 18 του χρόνια έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα όλου του μπασκετικού κόσμου. Το όνομα του ακούγεται ολοένα και πιο δυνατά, αποτελώντας το next big thing του ιταλικού μπάσκετ.

Το προφίλ Λουίτζι Σουίγκο

Είναι 18 ετών γεννημένος το 2007. Έχει ύψος 2.16 και εντυπωσιακό άνοιγμα χεριών. Έτσι αγωνίζεται ως σέντερ και είναι ο ορισμός του σύγχρονου «Stretch five». Μπορεί να τρέξει το γήπεδο στο τρανζίσιον και είναι εξαιρετικός ανασταλτικά προστατεύοντας το καλάθι. Είναι αξιόπιστος σουτέρ από μέση και μακρινή απόσταση, κάνοντας τον πολύ αποτελεσματικό σε καταστάσεις pick-and-pop.

Του λείπει ωστόσο φυσική δύναμη και μυϊκή μάζα πράγμα που μπορεί να διορθωθεί με το πέρασμα του χρόνου και σκληρή δουλειά. Δυσκολεύεται στην περιφερειακή άμυνα απέναντι σε γρήγορους γκαρντ και το σώμα του τον δυσκολεύει να αποκτήσει συνέπεια στα ριμπάουντ.

Μόλις δουλέψει το σώμα του πρόκειται να γίνει το απόλυτο εργαλείο για κάθε προπονητή. Έχει ήδη μεγάλες πιθανότητες να βρίσκεται στο ΝΒΑ Draft του 2027 και όλα τα φόντα να εξελιχθεί στον επόμενο μεγάλο ευρωπαίο σταρ.

Τα πρώτα του βήματα

Ο Λουίτζι Σουίγκο ξεκίνησε το μπάσκετ με την ομάδα της Παλλαστρο Βαρέζε, μέχρι τη στιγμή που μετακινήθηκε στις ομάδες νέων της Ολύμπια Μιλάνο (u17, u19). Στα 16 έτη του αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα της Ολύμπια, σε παιχνίδι του ιταλικού πρωταθλήματος εναντίον της Σάσαρι, πετυχαίνοντας τους πρώτους του πόντους.

Τη σεζόν 2024/25 αγωνιζόταν με την U18 ομάδα της Μιλάνο στο Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague, όπου τράβηξε και τα πρώτα βλέμματα. Εκείνη την χρονιά έφτασαν στον τελικό, όπου και έχασαν από την ακαδημία της Ζαλγκίρις.

Στον τελικό έγραψε το καλύτερο PIR (Δείκτης Αξιολόγησης Απόδοσης), έχοντας 33 βαθμούς. Αγωνίστηκε σχεδόν 38 λεπτά, σκόραρε 21 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ. Με το τέλος του τουρνουά αναδείχτηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για το final-four.

