Ο γόης των γηπέδων που έφυγε με πέντε κοπέλες από κλαμπ και γύρισε... πτώμα

Μία από τις πιο διάσημες ιστορίες που λέγονται ακόμα και σήμερα στην Ιταλία σχετίζεται με τον Μάρκο Μποριέλο.

Μετά από ένα παιχνίδι, ο Μποριέλο βγήκε έξω με τους συμπαίκτες του για μια βραδινή έξοδο. Κάποια στιγμή, τον πλησίασαν πέντε κοπέλες, με τις οποίες εξαφανίστηκε για αρκετές ώρες.

Μάρτυρες αργότερα σχολίασαν ότι δεν τον είχαν ξαναδεί τόσο εξαντλημένο...

Όπου κι αν εμφανιζόταν, τραβούσε την προσοχή, και μάλιστα το μοντέλο και παρουσιάστρια από τη Σερβία Νίνα Σένιτσαρ έπεσε επίσης θύμα της γοητείας του. Η σχέση τους ήταν εξαιρετικά θυελλώδης.

«Αυτή η σχέση βασιζόταν μόνο στο πάθος, ήταν σαν ναρκωτικό από το οποίο δεν μπορούσα να ξεφορτωθώ. Έχασα ακόμη και φίλους εξαιτίας αυτού. Μου έλεγαν ότι έπρεπε να τερματίσω τη σχέση μαζί του, δεν ήξερα πώς. Κάθε φορά που αποφάσιζα να την τερματίσω, τον έψαχνα ξανά, ήταν ένα είδος τρέλας, σωματικής έλξης. Εκτός από τις στενές σχέσεις, δεν είχαμε τίποτα άλλο κοινό. Όταν τελικά χωρίσαμε, κάναμε χάρη ο ένας στον άλλο» είχε πει η εντυπωσιακή μελαχρινή.

Tα δύσκολα παιδικά χρόνια του Μποριέλο

Ωστόσο, η ιστορία της ζωής του Μποριέλο δεν είναι μόνο η λάμψη. Σηματοδοτήθηκε επίσης από μια μεγάλη τραγωδία, όταν έχασε τον πατέρα του όταν ο ίδιος ήταν ακόμα παιδί.

«Τον σκότωσε η μαφία όταν ήμουν 10 ετών. Δάνεισε χρήματα σε έναν άνδρα από την οικογένεια Κασαλέζι, ο οποίος δεν ήθελε να ξεπληρώσει το χρέος του. Ήταν ο Πασκουάλε Σεντόρε, ο πρώην δήμαρχος. Η μητέρα μου μεγάλωσε εμένα και τον αδερφό μου μόνη της. Το ποδόσφαιρο δεν με έσωσε, αλλά με βοήθησε να διαχειριστώ τον θάνατό του πιο εύκολα» είχε πει ο Μποριέλο.

«Το να μεγαλώνεις στη Νάπολη δεν ήταν εύκολο. Ζούσαμε στο Σαν Τζιοβάνι Τεντούτσι, υπήρχαν πολλοί γκάνγκστερ εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν σαν στη ζούγκλα, αλλά σίγουρα δεν ήταν Ντίσνεϋλαντ» είχε προσθέσει αναφερόμενος στα παιδικά χρόνια του.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, ο Μποριέλο έπαιξε για τη Μίλαν, τη Ρόμα, τη Γιουβέντους, την Σαμπντόρια, την Τζένοα, τη Γουέστ Χαμ και την Αταλάντα.