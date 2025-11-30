Αδιανόητο περιστατικό στο αφρικανικό Champions League: Επίθεση με μαχαίρι σε ποδοσφαιριστή (vid)

Απίστευτα και σοκαριστικά γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε αγώνα του Champions League Αφρικής, όπου ένας ποδοσφαιριστής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο!

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό που επισκιάζει τον αθλητισμό, καθώς ο Αιγύπτιος εξτρέμ της Αλ Αχλί, Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραΐμ Χασάν, ευρύτερα γνωστός ως Τρεζεγκέ , δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του εναντίον της μαροκινής FAR Ραμπάτ.

Η επίθεση και η απόπειρα συγκάλυψης

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό μέσο «Mundo Deportivo», το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τρεζεγκέ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το ακόμα πιο εξωφρενικό είναι ότι, σύμφωνα με τις αναφορές, οι αντίπαλοι φέρεται να επιχείρησαν να συγκαλύψουν το πρωτοφανές συμβάν.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας σε μία τόσο σημαντική διασυλλογική διοργάνωση, όπως το αφρικανικό Champions League. Αναμένεται επίσημη αντίδραση και διερεύνηση από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα αυτή η εγκληματική ενέργεια.

Η Mundo Deportivo για το σοκαριστικό συμβάν

«Η δεύτερη αγωνιστική του CAF Champions League την Παρασκευή (28/11) περιλάμβανε αυτή τη σκηνή, που έμοιαζε περισσότερο με κάτι βγαλμένο από ταινία, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου και τη FAR του Μαρόκου» αναφέρει το ισπανικό μέσο και προσθέτει:

«Στη μέση του παιχνιδιού, ένας από τους οπαδούς της μαροκινής ομάδας πέταξε ένα μαχαίρι προς τον Τρεζεγκέ. Το χειρότερο είναι ότι, όταν ο μέσος και οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να δείξουν το μαχαίρι στον διαιτητή, οι αντίπαλοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν. Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν από αυτούς φορώντας το διακριτικό των αναπληρωματικών να βάζει το αντικείμενο μέσα στο παντελόνι του. Μια απολύτως ντροπιαστική εικόνα.»