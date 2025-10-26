Σοβαρά επεισόδια στη Πάτρα: Διακοπή αγώνα, ξύλο και έφραγμα ενός φιλάθλου (video)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την ΑΕ Αιγίου, στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Σύμφωνα με το patragoal, η ένταση ξεκίνησε στο 60ό λεπτό μετά από αψιμαχίες παικτών στον αγωνιστικό χώρο και πολύ γρήγορα μεταφέρθηκε στις εξέδρες. Η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης για να αποκατασταθεί η τάξη, ενώ οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.



Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ ένας φίλαθλος της ΑΕ Αιγίου υπέστη έμφραγμα την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει το ανήλικο παιδί του από τα επεισόδια. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε αγγειοπλαστική επέμβαση.



Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τον πρόεδρο της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρο Κασπίρη, να καταδικάζει απερίφραστα τα γεγονότα, τονίζοντας ότι «ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει» και καλώντας όλους να σεβαστούν τους δημόσιους αθλητικούς χώρους.