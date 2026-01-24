Χαμός στην Λάρισα μετά τον τραυματισμό του Καρέλη - Πιάστηκαν στα χέρια οι δυο αποστολές

Το ντέρμπι... υποβιβασμού της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Λάρισα και Πανσερραϊκό είχε αρκετή ένταση που στο παραλίγο να έχει άσχημη κατάληξη.

Μια μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στους παίκτες και τους ανθρώπους των δυο ομάδων, με αφορμή ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Νίκος Καρέλης στο 65ο λεπτό, που είχε ως αποτέλεσμα οι συμπαίκτες του να διαμαρτυρηθούν έντονα και να προκληθεί μια μεγάλη ένταση.

Η ένταση αυτή μάλιστα άργησα να αποκλιμακωθεί και έπρεπε να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι των δυο αποστολών, ώστε να χωρίσουν τους πιο... θερμόαιμους.

Δείτε την μεγάλη σύρραξη και τα επεισόδια