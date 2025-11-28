Χαοτικές σκηνές σε αγώνα κυπέλλου στη Βολιβία: Έντονα επεισόδια, δακρυγόνα και 17 αποβολές (video)

Χαοτικές εικόνες σε αγώνα κυπέλλου στην Βολιβία ανάμεσα στη Μπλούμινγκ και την Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, καθώς η πρόκριση των γηπεδούχων συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια, 17 αποβολές και επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα.

Μπορεί η Μπλούμινγκ να προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου Βολιβίας, όμως δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό που μένει από αυτόν τον αγώνα. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και μέλη των δύο πάγκων ενεπλάκησαν σε μαζική σύρραξη, με γροθιές, σπρωξίματα και κυνηγητό γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Σύμφωνα με τα μέσα της Βολιβίας η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σεμπαστιάν Σεμπάγιος της Τοτόρα Ρεάλ Ορούρο, που συγκρατούνταν από παίκτες της Μπλούμινγκ, ξέφυγε και άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους. Σε αυτά απάντησε ο Χούλιο Βίλα με γροθιές, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη, ενώ την ίδια στιγμή, ο προπονητής Μαρσέλο Ρομπλέδο συγκρούστηκε με μέλος του τεχνικού τιμ της Μπλούμινγκ και έπεσε στο έδαφος.

Η κατάσταση ξέφυγε με την αστυνομική παρέμβαση να κρίνεται απαραίτητη, με περίπου 20 αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να σταματήσουν τη βία, επηρεάζοντας και τις δύο ομάδες. Στην συνέχεια επενέβη ο προπονητής της Μπλούμινγκ, Μαουρίτσιο Σόρια, που οδήγησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για να εκτονωθεί η ένταση.

En Bolivia, tremenda la que se ha liado en el Real Oruro vs Blooming de Copa.



La policía separando a jugadores y técnicos con gases y porrazos.



El partido ha terminado con 12 expulsados.pic.twitter.com/5niLIFhPbC — GRADA B pro (@GradaBpro) November 27, 2025

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ρενάν Καστίγιο, γέμισε κυριολεκτικά το μπλοκάκι του, καταγράφοντας 17 αποβολές, ανάμεσά τους παίκτες, προπονητές και μέλη των πάγκων, ενώ αρκετοί εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί.