Απίστευτα σκηνικά στην Αγγλία: Ποδοσφαιριστής ξυλοκοπήθηκε και νοσηλεύεται με κάταγμα στο κρανίο

Ακόμα ένα σοκαριστικό γεγονός εκτυλίχθηκε στα γήπεδα της Αγγλίας, συγκεκριμένα στην 12η κατηγορία, με έναν ποδοσφαιριστή να ξυλοκοπείται άγρια και να καταλήγει στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά τραύματα. Το Σάββατο (25/10) σε τοπικό πρωτάθλημα στο Λίβερπουλ, και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση ανάμεσα στις Όρμσκρκ Γουέστ Εντ και Κάλτσι FC, στο 22ο λεπτό του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής της πρώτης δέχτηκε κουτουλιά από αντίπαλο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στους παίκτες και τον κόσμο.

Με αφορμή αυτή την ένταση λοιπόν, όπως αναφέρει η «Athletic», 12 οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να χτυπούν τον 27χρονο Ρίτσαρντ Αγκμπασόγκα στο κεφάλι. Επόμενο ήταν το ματς να διακοπεί και τον 27χρονο να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί κάταγμα κρανίου μετά την άγρια επίθεση του δέχθηκε! Όπως ήταν λογικό το συμβάν ερευνάται από τις τοπικές Αρχές, ενώ στην Κάλτσι έχει επιβληθεί αναστολή όλων των αγώνων της, μέχρι και την λήξη της έρευνας.

Ο άτυχος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για τρείς μήνες, ούτως ώστε να αναρρώσει πλήρως από τα τραύματα του. Ο Ρίτσαρντ Αγκμπασόγκα είναι αλλοδαπός φοιτητής στην Αγγλία, και παράλληλα δουλεύει ως εθελοντής σε νοσοκομείο του Νησιού. Επομένως δεν δικαιούται κάποιου είδους αποζημίωση, με τον σύλλογο να δημιουργεί ιστοσελίδα στήριξης προκειμένου να μαζευτούν τα λεφτά για την θεραπεία του. Μάλιστα, έως την Τρίτη (28/10) έχουν μαζευτεί περίπου 2.500 ευρώ.