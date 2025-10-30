Το απίστευτο σκηνικό απαγωγής παίκτη από την Ζενίτ - Πως κατάφερε να δραπετεύσει
Ο Αντρέι Μοστόβοϊ έπεσε θύμα απαγωγής, όμως βρήκε τρόπο να ξεφύγει και να σωθεί λόγω της γρήγορης αντίδρασης του.
Ενα τρομερό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς έγινε απόπειρα απαγωγής του μέσου της Ζενίτ, Αντρέι Μοστόβοϊ. Σύμφωνα με το «Mash na sport», ο 27χρονος ποδοσφαιριστής δέχθηκε επίθεση από αρκετά άτομα που προσπάθησαν να τον βάλουν με το ζόρι σε ένα αυτοκίνητο στον δρόμο.
Από την πλευρά του, ο μέσος της Ζενίτ, Αντρέι Μοστόβοϊ έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του για το περιστατικό. «Φυσικά, σοκαρίστηκα που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί αυτές τις μέρες», είπε ο παίκτης εκ των υστέρων. «Μετά το περιστατικό, εγώ και ο φίλος μου μείναμε ξύπνιοι όλη τη νύχτα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μέρες. Μετά βίας έκλεισα τα μάτια. μου Αλλά δεν το είπα σε κανέναν. Αποφάσισα να περιμένω λίγο. Η οικογένειά μου δεν ήξερε τίποτα. Μόλις το επόμενο πρωί επικοινώνησα με το τμήμα ασφαλείας του συλλόγου και τότε ξεκίνησαν όλα».
«Αυτό που τον έσωσε ήταν η ικανότητά του να αναλύει την κατάσταση σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κατάφερε να υποτάξει τους απαγωγείς τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, αφήνοντάς τους αναίσθητους. Κατέληξαν να φύγουν τρέχοντας σε κατάσταση σοκ. Ο Αντρέι, φυσικά, έχει χρυσά πόδια. Κατάφερε να δραπετεύσει γρήγορα», εξήγησε από την πλευρά της, η μητέρα του Αντρέι Μοστόβοϊ στην εφημερίδα «KP-Petersburg».
Ο ρωσικός τύπος ανέφερε ότι ο Μοστοβόι και ο Γκράκουν αιφνιδιάστηκαν από τρεις κουκουλοφόρους που πήδηξαν από ένα βαν και προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Η πρόθεσή τους ήταν να τους επιβάλουν με το ζόρι στο όχημα και να τους απαγάγουν, αλλά η γρήγορη αντίδρασή τους ματαίωσε την απόπειρα.