Συγκλονίζει ο Μπερμπάτοφ για την απαγωγή του: «Νόμιζα πως όλα τελείωσαν»

Ο Βούλγαρος άσσος του ποδοσφαίρου, Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast του Ρίο Φέρντιναρντ περιέγραψε με λεπτομερή τρόπο τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες απήχθη από εγκληματίες στη γενέτειρά του, Βουλγαρία.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με θητεία σε Τότεναμ, ΠΑΟΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφια, μίλησε για την απαγωγή του και ανέφερε πως πίσω από την εγκληματική ενέργεια κρυβόταν ο εκβιασμός που δέχθηκε στις αρχές της καριέρας του για να αλλάξει ομάδα.

«Όταν δείχνεις ποιότητα σε προσεγγίζουν - Όχι, όμως στη Βουλγαρία»

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Μπερμπάτοφ ήταν ακόμα έφηβος και αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά: «Έπαιζα στην ΤΣΣΚΑ και ήδη είχα ξεκινήσει να δείχνω την ποιότητά μου. Συνήθως, όταν δείχνεις ποιότητα ως παίκτης, οι ομάδες σε προσεγγίζουν, καταθέτουν προτάσεις, ρωτάνε πόσα χρόνια συμβολαίου σου απομένουν με την ομάδα στην οποία βρίσκεσαι, πόσο κοστίζει η μεταγράφη σου».

Συνεχίζοντας, ο Βούλγαρος επιθετικός συγκλονίζει. «Όμως στη Βουλγαρία ήταν όλα διαφορετικά. Στη πατρίδα μου λέγανε "Ποιός είναι αυτός; Φέρ' τον εδώ".

Δεν είχα ακόμα αυτοκίνητο, οπότε ένας συμπαίκτης μου προσφέρθηκε μετά την προπόνηση να με συστήσει σε ένα φίλο του. Και φυσικά, λόγω ηλικίας, ήμουν ακόμα αφελής. Ίσως τον εμπιστεύτηκα γιατί ήμασταν συμπαίκτες. Οπότε μπήκα στο αυτοκίνητο του και πήγαμε σε ένα εστιατόριο».

«Δεν ήξερα τι συνέβαινε»

Οι λεπτομέρειες που παραθέτει στη συνέχεια κόβουν την ανάσα. «Μπήκαμε στο εστιατόριο και σε ένα τραπέζι καθόταν ένας κύριος μόνος του. Στα υπόλοιπα τρία τραπέζια, υπήρχαν κάποιοι σωματώδεις άνδρες, μεγάλοι σαν ψυγεία. Βαλκάνιοι άνδρες, που κάθονταν πίσω από αυτόν τον άνδρα και σε φόβιζαν με το πως έδειχναν και φερόντουσαν».

«Ο συμπαίκτης, που με πήγε στο εστιατόριο, μου είπε να πάω να μιλήσω με αυτόν τον άνδρα και ο άνδρας με προσκάλεσε στο τραπέζι του. Από μέσα μου αναρωτιόμουν τι συμβαίνει και ένιωθα πως έπρεπε να πάρω αμέσως τηλέφωνο τον πατέρα μου».

«Ξέρεις πώς με αποκαλούν;»

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ενδεικτική του πόσο επικίνδυνοι ήταν οι άνθρωποι που τον απήγαγαν. Όπως αναφέρει ο Μπερμπάτοφ «Ο άνδρας αυτός ξεκινήσε να μου μιλάει και με ρώτησε αν ξέρω πώς τον αποκαλούν. Τον φώναζαν μάγειρα».

Ο Βούλγαρος διεθνής αντέδρασε ψύχραιμα και συμφώνησε να τον ακούσει. Τότε, ο κακοποιός εξήγησε στον Μπερμπάτοφ πως γνωρίζουν για αυτόν και πως πρέπει να αλλάξει ομάδα αμέσως. «Αλλά παίζω στην ΤΣΣΚΑ, μου αρέσει εκεί», απάντησε ο νεαρός τότε επιθετικός. «Μην ανησυχείς για αυτό, θα τα κανονίσουμε όλα», του είπε ο εγκληματίας.

«Ήμουν φοβισμένος»

Όπως εξηγεί ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, η παρουσία των ανδρών πίσω από τον ισχυρό άνδρα με τον οποίο μιλούσε τον έκανε να φοβάται. «Καθόμουν μαζί του και δίπλα μας ήταν οι άνδρες που τον προστάτευαν. Και καταλαβαίνεις, ήμουν φοβισμένος».

«Δύο ή τρεις ώρες μετά, με άφησαν να πάρω τηλέφωνο τον πατέρα μου. Και όταν μιλήσαμε του είπα πως δεν ήξερα που είμαι, αλλά βρισκόμουν σε ένα σημείο με άνδρες που με κάνουν να φοβάμαι, μεγάλους άνδρες. Μιλούσα πολύ γρήγορα και ο πατέράς μου μου ζήτησε να ηρεμήσω, να πάρω λίγες ανάσες. Απλά, να πάρω μερικές ανάσες».

«Θέλω να πάω σπίτι μου»

«Δε μπορούσα να δεχθώ αυτό που συνέβαινε. Αυτοί με απήγαγαν, όμως εγώ δεν ήθελα να πάω μαζί τους, ήθελα να πάω σπίτι μου», περιγράφει ο πρώην σταρ της Γιουνάιτεντ.

«Τότε, ο άνδρας που μου ζήτησε να αλλάξω ομάδα μου είπε πως θα δει τι θα κάνει και πως θα μιλήσει με τον άνθρωπο, που διέταξε την απαγωγή. Τελικά, μετά από πολλά τηλεφωνήματα, οι δύο μεγαλομέτοχοι των ομάδων της Σόφια κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία προέβλεπε πως δε θα άλλαζα ομάδα εν τέλει».

«Σκέφτηκα πως είχαν όλα τελειώσει»

Όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Μπερμπάτοφ, λόγω του νεαρού της ηλικίας του (μόλις 18 χρονών) νόμισε για λίγο πως όλα τελείωσαν για τον ίδιο. «Έτσι όπως λειτουργούσαν όλα στη Βουλγαρία την περίοδο εκείνη, νόμιζα πως ήμουν τελειωμένος. Ίσως με χτυπούσαν άσχημα, δεν ήξερα τι μπορούσα να συμβεί».

«Στο τέλος, ο πατέρας μου έφτασε και με πήρε με το αυτοκίνητο. Όμως εκείνη η εμπειρία με έκανε να καταλάβω πως πρέπει να ωριμάσω απότομα και να γίνω άντρας από πολύ νωρίς στη ζωή μου».

Πίσω από την απαγωγή του Μπερμπάτοφ θεωρείται πως βρίσκονταν άνδρες του γνωστού στη Βουλγαρία, Γκέοργκι Ιλίεφ, ο οποίος συνδεόταν με το οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο VIS.