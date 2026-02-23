Βουλγαρία: Το γκολ της χρονιάς σημειώθηκε στον αγώνα ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Σλάβια Σόφιας (vid)

Το ποδόσφαιρο χαρίζει συχνά στιγμές μαγείας. Στιγμές που ξεπερνούν το αποτέλεσμα και μένουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων. Αυτό που συνέβη, όμως, το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας δεν ήταν απλώς ένα όμορφο γκολ. Ήταν μια στιγμή που κατέρριψε τους νόμους της φύσης.

Στο ντέρμπι της Σόφιας, για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βουλγαρίας, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας υποδέχθηκε την Σλάβια Σόφιας σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 82ο λεπτό έμοιαζε εγκλωβισμένο στη σκακιέρα της τακτικής, μιας και καμία από τις δύο ομάδες δεν είχαν καταφέρει να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και το σκορ ήταν... καρφωμένο στο 0-0. Οι δύο ομάδες εξουδετέρωναν η μία την άλλη, οι χώροι ήταν κλειστοί και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έληγε στη «λευκή» ισοπαλία.

Τότε όμως εμφανίστηκε ο Αλεχάντρο Πιεδραΐτα!

Ο 23χρονος Κολομβιανός επιθετικός, που πριν λίγο καιρό άφησε για πρώτη φορά τη πατρίδα του για να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όχι μόνο πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση (1-0), αλλά το έκανε με τρόπο που ήδη ταξιδεύει στα πέρατα του διαδικτύου και τον φέρνει, δικαιολογημένα, στη συζήτηση για το «Puskas Award». Η φάση ξεκίνησε με τον ίδιο να συμμετέχει στην ανάπτυξη. Έπειτα από γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, ένας συμπαίκτης του επιχείρησε μια ψηλοκρεμαστή μεταβίβαση προς την περιοχή. Η τροχιά της μπάλας ήταν δύσκολη, σχεδόν απαγορευτική για εκτέλεση «με τη μία», με τον 23χρονο να κάνει μια κίνηση που περισσότερο παραπέμπει σε... capoeira παρά σε ποδοσφαιρική για να σουτάρει την μπάλα. Οι πιθανότητες για να μπει ένα γκολ από εκείνη τη θέση, με αυτές τις συνθήκες ήταν σίγουρα... υπό του μηδενός. Όμως ο Πιεδραΐτα είχε αντίθετη άποψη.

🇧🇬 Meanwhile in Bulgaria, Colombian winger Alejandro Piedrahita might have won the 2026 Puskas award with this incredible goal. 😮‍💨🤯🇨🇴 pic.twitter.com/y0uM5KdBQm — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) February 22, 2026

Με εντυπωσιακή αίσθηση του χώρου και του χρόνου, σηκώθηκε στον αέρα και, σε μια κίνηση που συνδύαζε ψαλίδι και μονοκόμματο βολέ, βρήκε τη μπάλα με δύναμη. Το σουτ κατέληξε στο «παραθυράκι», αφήνοντας τον τερματοφύλακα απλό θεατή και τις εξέδρες να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι του τέρματος, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητα... πανέμορφο, το γκολ είχε και συμβολικό χαρακτήρα, μιας και ήταν το πρώτο επίσημο τέρμα του Κολομβιανού σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ένα ορόσημο που δύσκολα θα μπορούσε να συνδυαστεί με πιο εντυπωσιακό τρόπο.

«Είδα τον χώρο, είδα τη σέντρα και απλώς πήγα στη φάση. Είναι όνειρο να πετυχαίνω το πρώτο μου γκολ στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα.

Σε ένα ντέρμπι που έμοιαζε καταδικασμένο να λήξει στην ισοπαλία (0-0), μια στιγμή έμπνευσης ήταν αρκετή για να αλλάξει τα πάντα και ίσως να γράψει το όνομα του Αλεχάντρο Πιεδραΐτα στα παγκόσμια highlights της χρονιάς.