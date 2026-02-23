Η Γουέστ Χαμ καταρρέει αλλά ο Αρεολά δεν πτοείται: Άφησε τα γάντια και έγινε... DJ (vid)

Η Γουέστ Χαμ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην Μπόρνμουθ, αποτέλεσμα που δεν τη βοήθησε ουσιαστικά στη μάχη αποφυγής του υποβιβασμού στην Premier League. Παρότι το «μηδέν παθητικό» είχε τη σημασία του απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, η συγκομιδή του ενός βαθμού άφησε γλυκόπικρη γεύση.

Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου κράτησε αμυντικά, όμως δεν βρήκε λύσεις επιθετικά, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από τη ζώνη κινδύνου.

Από τον πάγκο… στα decks

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας των «σφυριών», Αλφόνς Αρεολά, αποφάσισε να αλλάξει τελείως ρόλο. Ο Γάλλος κίπερ επισκέφθηκε την παμπ Star of Bethnal Green και για μερικές ώρες έγινε… DJ.

What if I told you Areola was currently DJing at my venue? pic.twitter.com/bpR9e2sFLg — Archie 🫧 (@archieballoo) February 21, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Sun, οι θαμώνες έμειναν άναυδοι όταν τον είδαν πίσω από την κονσόλα, με αρκετούς να πιστεύουν αρχικά ότι πρόκειται για φάρσα. Ο μάνατζερ της παμπ, Άρτσι, δημοσίευσε φωτογραφίες στο X, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κι αν σας έλεγα ότι ο Αρεολά κάνει αυτή τη στιγμή DJ στον χώρο μου;».

Ο 32χρονος, αν και δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ, φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, μιξάροντας μουσικές επιλογές και διασκεδάζοντας τον κόσμο.

Αντιδράσεις από τους οπαδούς

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αρεολά έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Μάλιστα, πρόσφατα η σύζυγός του είχε δημοσιεύσει βίντεο στα social media όπου τον δείχνει να παίζει μουσική σε κονσόλα.

Ωστόσο, με τη Γουέστ Χαμ να βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση, αρκετοί φίλοι της ομάδας εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στα σχόλια, ζητώντας από τον παίκτη μεγαλύτερη προσήλωση στην προσπάθεια σωτηρίας.

Το clean sheet μπορεί να ήταν θετικό, αλλά στο Λονδίνο η παραμονή στην κατηγορία παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα και κάθε δημόσια κίνηση των ποδοσφαιριστών περνά πλέον από μικροσκόπιο.

