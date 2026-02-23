Η Ντιλέτα Λεότα σε «καυτές» αποκαλύψεις: «Στο κρεβάτι μου βάζω 10...» (vid)

Η Ντιλέτα Λεότα είναι από τα πιο εντυπωσιακές παρουσίες στα ιταλικά γήπεδα, όπου βρίσκεται για να καλύψει τα παιχνίδια της Serie A.





Οι εμφανίσεις της συνήθως «τραβούν» τις τηλεοπτικές κάμερες και τα φλας των φωτογράφων και η ίδια φροντίζει να τους δίνει τροφή με τα αποκαλυπτικά λουκ της, αλλά αυτή τη φορά το... ίδιο έκαναν και οι δηλώσεις της.

🟠 Diletta Leotta, ospite del podcast di Victoria Cabello, ha descritto il suo approccio alla vita di coppia con una metafora che non lascia spazio a dubbi: «Sono siciliana, a letto sono un vulcano» pic.twitter.com/puQ8eMqgDe — FonteUfficiale - Intrattenimento (@FonteUfficiale1) February 22, 2026





Η δημοσιογράφος φιλοξενήθηκε στο podcast της Βικτόρια Καμπέλιο και μίλησε για την σεξουαλική ζωή της κάνοντας αποκαλύψεις:



«Στο κρεβάτι μου βάζω 10', είμαι ηφαίστειο, σαν της Σικελίας, της Αίτνα. Ακούγομαι πολύ εγωκεντρική, αλλά και ο Λορίς είναι ένας άντρας πολύ πληθωρικός, ταιριάζουμε απόλυτα» είπε αρχικά και κατόπιν μίλησε για την αγαπημένη της στάση:



«Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, κάθε μέρα θέλω και κάτι διαφορετικό, δεν μένω στα ίδια».





Στη συνέχεια η Λεότα μίλησε για το... τίμημα της ομορφιάς, καθώς συχνά πυκνά πολλοί την κρίνουν για την εξωτερική εμφάνισή της, δημιουργώντας προκατάληψη.



«Το να με υποτιμούν» είπε «είναι ένα από τα πράγματα που φοβάμαι περισσότερο. Η παραδοχή ότι μια γυναίκα που είναι όμορφη δεν είναι ικανή να κάνει πράγματα είναι λίγο ενοχλητική».





Και κατέληξε η Ιταλίδα δημοσιογράφος: «Δεν θα ήθελα, λόγω της εμφάνισής μου να μπαίνω κατευθείαν σε ένα κουτί».