Ντιλέτα Λεότα: Η «καυτή» Ιταλίδα δημοσιογράφος που τρελαίνει την υφήλιο

Από τον κόσμο των γηπέδων, στα εξώφυλλα περιοδικών και τα social media, η Ντιλέτα Λεότα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της Ιταλίας (και όχι άδικα).

Η 30χρονη Σικελιάνα ξεκίνησε από νωρίς την πορεία της στα ιταλικά ΜΜΕ, όμως η μεγάλη της έκρηξη ήρθε, όταν ανέλαβε την παρουσίαση των ποδοσφαιρικών αγώνων της Serie A στο DAZN, κερδίζοντας τα βλέμματα όχι μόνο για την επαγγελματική της παρουσία αλλά και για την εντυπωσιακή της εμφάνιση.



Από την Νομική στα ποδοσφαιρικά γήπεδα

Η Ντιλέτα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο LUISS της Ρώμης, αλλά γρήγορα τη μάγεψε ο φακός. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην τηλεόραση της Sky Italia, και σύντομα έγινε το πρόσωπο των αθλητικών εκπομπών.



Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε με το DAZN, όπου έγινε το... κορίτσι των live μεταδόσεων της Serie A. Με το χαμόγελο, τη γοητεία και το άψογο στυλ της, κατάφερε να ξεχωρίσει σε έναν χώρο που παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες.



Η προσωπική της ζωή και η σύνδεση με γνωστούς ποδοσφαιριστές

Η προσωπική ζωή της Ντιλέτα Λεότα αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης στα ιταλικά (και όχι μόνο) tabloids. Έχει συνδεθεί με γνωστούς ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο Τζανλούκα Βάκι, ο Καν Γιλμάζ, αλλά και ο διάσημος τερματοφύλακας Λόρις Κάριους, με τον οποίο απέκτησε πρόσφατα την κόρη τους, Άριγκα.



Η ίδια δηλώνει πως «η μητρότητα την έκανε πιο δυνατή από ποτέ», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει την τηλεοπτική της καριέρα ή την... έντονη παρουσία της στα social media.



Μια «βασίλισσα» του Instagram

Με πάνω από 9 εκατομμύρια followers στο Instagram, η Λεότα είναι πλέον παγκόσμιο brand. Από φωτογραφίες με καυτές εμφανίσεις μέχρι και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των αγώνων, η παρουσία της συνδυάζει τον επαγγελματικό τομέα με την σέξι εμφάνιση της.



Η ίδια, συνεργάζεται με γνωστά brands μόδας και καλλυντικών, ενώ κάθε ανάρτησή της προκαλεί... χαμό στα social media.

