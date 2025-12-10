Λόρις Κάριους και Ντιλέτα Λεότα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Ο Λόρις Κάριους και η Ντιλέτα Λεότα ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τη χαρούμενη είδηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα και ο άλλοτε τερματοφύλακας της Λίβερπουλ και φιναλίστ Champions League μαζί με την κόρη τους, να τη χαϊδεύουν με τρυφερότητα.

Στην ανάρτησή της, η Λεότα έγραψε ότι για τα φετινά Χριστούγεννα αυτή η είδηση είναι το καλύτερο δώρο, αναφερόμενη στη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους και ότι η Άρια επρόκειτο να γίνει μεγάλη αδερφή, κάτι που θα γεμίσει την καρδιά τους.

Το ζευγάρι, που ξεκίνησε τη σχέση του το 2022, έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2023 και παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2024. Τώρα, λίγους μήνες αργότερα, η οικογένεια Κάριους θα μεγαλώσει, φέρνοντας χαρά και αγάπη στο σπίτι τους.