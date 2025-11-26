Η Ντιλέτα Λεότα με ένα σέξι κόκκινο φόρεμα... γονατίζει τα social media και ξεσηκώνει τα πλήθη

Η Ντιλέτα Λεότα,η λαμπερή παρουσιάστρια του DAZN, συνήθως εμφανίζεται στην τηλεόραση για να παρουσιάσει τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Ιταλίας.



Η εντυπωσιακή Ιταλίδα είναι πλέον ένα πολύ γνωστό όνομα όχι μόνο στη χώρα της, καθώς έχει κάνει αίσθηση και στην Ευρώπη, αν και πολλοί είναι αυτοί που την «κατηγορούν» ότι κάνει καριέρα στην τηλεόραση λόγω της ομορφιάς της και όχι λόγω των γνώσεών της στο άθλημα.



Αλλά τώρα, φαίνεται ότι έχει στραφεί σε μια πιο παραδοσιακή μορφή μέσων ενημέρωσης.



Η Λεότα εμφανίστηκε σε μια διαφημιστική εκστρατεία για την εφημερίδα La Sicilia, δηλώνοντας ότι «επέστρεψε στα περίπτερα εφημερίδων στο Μιλάνο και τη Ρώμη».



Η παρουσιάστρια ενθουσίασε τους θαυμαστές της σε ένα βίντεο καθώς έκανε επίδειξη φορώντας ένα καταπληκτικό κόκκινο φόρεμα με «βαθύ» σκίσιμο, που άφηνε να φανούν τα καλλίγραμμα πόδια της.



Anche @DilettaLeotta legge La Sicilia ❤️



«Sono felice di annunciare il ritorno de La Sicilia nelle edicole di Milano e Roma» pic.twitter.com/mwRvbpSBrA — La Sicilia (@lasiciliait) November 24, 2025

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την επαινέσουν στο Instagram γράφοντας αποθεωτικά σχόλια όπως:



«Όμορφο».



«Νούμερο ένα».



«Είσαι όλο και πιο υπέροχη».



«Απολαυστική».



Εκτός εργασίας, η Λεότα περνάει χρόνο με τον σύζυγό της Λόρις Κάριους, με τον οποίο γνωρίστηκε στα τέλη του 2022.



Αρραβωνιάστηκαν και παντρεύτηκαν μόλις ένα χρόνο αργότερ και τον Αύγουστο του 2023 καλωσόρισαν την κόρη τους, την Άρια.