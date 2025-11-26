ΠΑΟΚ: Συνάντηση ανθρώπων του Μυστακίδη με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο

Θέμα ωρών είναι η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Τέλη Μυστακίδη. Μετά τις γέφυρες που έριξαν οι δύο πλευρές τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους και η ιστορική αλλαγή σελίδας της ομάδας της Θεσσαλονίκης είναι προ των πυλών.



Οι Νίκος Βεζυρτζής και Βασίλης Οικονομίδης συναντήθηκαν με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Οι δύο άνδρες θα αποτελέσουν σύμφωνα με πληροφορίες ηγετικά στελέχη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που θα δημιουργηθεί μετά την απόκτηση των μετοχών από τον Τέλη Μυστακίδη. Η συνάντηση των δύο πλευρών δεν αφορούσε μία ενδεχόμενη συνεργασία, αλλά αναλύθηκαν οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.



Άλλωστε, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, είναι ένας εκ των κορυφαίων προπονητών μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο 58χρονος τεχνικός έχει καθοδηγήσει ομάδες της EuroLeague και έχει μεγάλη εμπειρία αλλά και γνώσεις από το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος στη γηραιά Ήπειρο.



Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και έχει κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ (ως βοηθός) από το 1997 έως το 2005 ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2000-2001 ήταν στο τιμόνι της ομάδας. Σε επίπεδο EuroLeague, ο πολύπειρος προπονητής έχει καθοδηγήσει τον Ολυμπιακό, τη Μακάμπι αλλά και τον Ερυθρό Αστέρα, που ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ήταν ακόμη βοηθός του Γιόνας Καζλάουσκας στην Εθνική ομάδα μπάσκετ.