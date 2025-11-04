Ποια είναι η «καυτή» Μαρτίνα Μπούτσι που ο γιος του προέδρου της Λάτσιο την... δωροδοκεί για σεξ

Ο γιος του ιδιοκτήτη της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων για την πρόσφατη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Ο Ενρίκο φάνηκε να ενδιαφέρεται για μια ανάρτηση της Ιταλίδας, Μαρτίνα Μπούτσι η οποία είναι μοντέλο, στο Instagram αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Της έστειλε απευθείας μήνυμα γράφοντας: «quonto vuoi per scopare». Μία φράση που στα ιταλικά σημαίνει ουσιαστικά «πόσα χρήματα θέλεις για να κάνουμε σεξ».





Η κίνησή του αυτή προκάλεσε σάλο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Λοτίτο κατέχει και θέση διευθυντή στην ομάδα γυναικών της Λάτσιο. Το γνωστό μοντέλο του Instagram έχει πολλούς ακόλουθους και συχνά κεντρίζει το ενδιαφέρον με τις δημοσιεύσεις της.

Enrico Lotito, son of Lazio owner and director of the Lazio women's football club, asks a woman on Instagram in her comments section how much she'd want to f*ck him. 😳 pic.twitter.com/bDJcnt5UQd — Football Talk (@FootballTalkHQ) November 1, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια Λοτίτο συγκεντρώνει όλα τα φώτα πάνω της, για λάθους λόγους. Πριν από μερικούς μήνες, ο ηγέτης του συλλόγου της Ρώμης - ο οποίος είναι γνωστός για το ότι δεν μασάει τα λόγια του - άσκησε σκληρή κριτική στους παίκτες, ακόμη και στον προπονητή.

«Παρακολουθώ το Τότεναμ - Μπόντο. Θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί στη θέση τους, απλώς χρειάζεται να κάνουμε μερικές ακόμη αποκτήσεις...», είπε ο οπαδός, θυμούμενος ότι η Λάτσιο αποκλείστηκε από το Europa League από τους Νορβηγούς. Ο Λοτίτο απάντησε τότε με εκνευρισμένο τρόπο: «Τι δουλειά κάνεις; Είσαι οδηγός ταξί; Λοιπόν, μίλα για αυτά που ξέρεις. Δεν θα σου πω τις συντομότερες διαδρομές για να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο μέρος! Το πρόβλημα δεν είναι οι μεταγραφές. Αν αυτοί οι τύποι πετάξουν την μπάλα άουτ στα πέναλτι, τι στο καλό θέλεις από μένα; ​​Η Μπόντο είναι μια ομάδα αδύναμων παικτών, θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί, ναι, αλλά αν αυτοί οι τύποι κάνουν ορισμένα λάθη».

Στη συνέχεια, ο Λοτίτο μίλησε για τον επιθετικό Τιτζάνι Νόσλιν, ο οποίος εντάχθηκε στη Λάτσιο το καλοκαίρι του περασμένου έτους: «Κόστισε 18 εκατομμύρια! Ο προπονητής τον ήθελε, όχι εγώ. Τώρα ξέρετε τι μου είπε ο προπονητής; "Τι του συνέβη; Πέρυσι ήταν ένα φαινόμενο...". Οι παίκτες είναι έτσι, έχουν μα*** στο μυαλό τους. Αλλιώς δεν θα ήταν ποδοσφαιριστές. Έχετε δει ποτέ έναν έξυπνο παίκτη;».