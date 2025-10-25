Το «καυτό» δίδυμο Σαμπαλένκα-Μπαντόσα... ξαναχτυπά με ρομαντικό δείπνο (pic)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Γουχάν, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ήττα της στον ημιτελικό από την Τζέσικα Πεγκούλα σε εκείνο το τουρνουά δεν της κόστισε πολύ.



Σε αντίθεση με τη Σαμπαλένκα, η Πάουλα Μπαντόσα, η καλύτερή της φίλη, δεν έχει αγωνιστεί εδώ και πολύ καιρό λόγω τραυματισμού και πιθανότατα θα επιστρέψει στο γήπεδο στις αρχές του 2026.



Οι δύο φίλες μετά το άκρως προκλητικό βίντεο της Σαμπαλένκα, συναντήθηκαν ξανά. Αυτή την φορά, φόρεσαν τα καλά τους και βγήκαν για ένα ρομαντικό δείπνο για δύο.

Instagram

Θυμίζουμε πως το τελευταίο διάστημα οι δυο αθλήτριες του τένις έχουν απασχολήσει αρκετά τα social media, ανεβάζοντας «καυτές» φωτογραφίες με μπικίνι, αλλά και βίντεο στα οποία χορεύουν και... ανεβάζουν την θερμοκρασία.