Δεν είναι απλώς «οι γυναίκες των αθλητών». Είναι influencers, επιχειρηματίες, reality stars και icons που ξεχωρίζουν με τη δική τους προσωπικότητα. Κάποιες φορές μάλιστα περισσότερο από τους ίδιους τους αθλητές. Από τη Λάρσα Πίπεν μέχρι τη Γουάντα Νάρα και τη Σακίρα, παρουσιάζουμε επτά νυν και πρώην συντρόφους αθλητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.



Λάρσα Πίπεν: Η πρώην του Σκότι Πίπεν που έγινε reality star

Η Λάρσα Πίπεν ήταν για σχεδόν δύο δεκαετίες η «κυρία Πίπεν», στο πλευρό του θρύλου των Chicago Bulls, Σκότι Πίπεν. Ο γάμος τους ξεκίνησε το 1997 και κατέληξε σε οριστικό διαζύγιο το 2021, μετά από μια ταραχώδη περίοδο με χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

Σήμερα, η Λάρσα έχει χτίσει τη δική της περσόνα: είναι βασικό πρόσωπο στο Real Housewives of Miami, τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματίας, με εκατομμύρια followers στο Instagram. Οι εμφανίσεις της, από σέξι outfits μέχρι πολυτελή ταξίδια, γίνονται θέμα στα media, ενώ η ερωτική της ζωή τροφοδοτεί συνεχώς το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων.

Γουάντα Νάρα: Η γυναίκα-σκάνδαλο του Μάουρο Ικάρντι

Η Γουάντα Νάρα, Αργεντίνα, μοντέλο και παρουσιάστρια, ξεκίνησε ως σύζυγος του Μαξι Λόπες, πριν ο γάμος τους καταρρεύσει μέσα σε φήμες και κατηγορίες, και βρεθεί στο πλευρό του στενού φίλου του τότε, Μάουρο Ικάρντι. Η σχέση της έγινε παγκόσμιο talk of the town: από κατηγορίες για «προδοσία» φιλίας, μέχρι δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή και ανακοινώσεις χωρισμού και επανασύνδεσης στα social media.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Γουάντα έγινε μάνατζερ του Ικάρντι, influencer στην Αργεντινή, με τηλεοπτικές δουλειές και δικές της επιχειρηματικές κινήσεις.

Σακίρα: Η "She Wolf" μετά τον χωρισμό της με τον Ζεράρ Πικέ

IMAGO / AFF-US

Η Σακίρα, ένα από τα μεγαλύτερα pop icons στον κόσμο και έζησε για 11 χρόνια έναν μεγάλο έρωτα με τον αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο video clip του "Waka Waka" πριν το Μουντιάλ του 2010 και έγινε ίσως το πιο διάσημο δίδυμο τραγουδίστριας–ποδοσφαιριστή της εποχής. Η σχέση τους έληξε το 2022, μέσα σε τσουνάμι δημοσιευμάτων για φημολογούμενη απιστία και μια μακρά διαδικασία χωρισμού που έγινε, δυστυχώς, δημόσιο θέαμα.

Η Σακίρα αποφάσισε να απαντήσει όχι με συνεντεύξεις, αλλά με μουσική: Τα "revenge songs" της έγιναν viral, μετατρέποντας τον χωρισμό τους σε pop culture στιγμή. Στα Grammys του 2025, η ίδια παραδέχτηκε πως «η ζωή δεν ήταν πάντα καλή» μετά τον χωρισμό, αλλά τόνισε πως η εμπειρία την έκανε πιο δυνατή – και ότι η She Wolf μέσα της είναι ακόμα εδώ.



Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Η βασίλισσα του Κριστιάνο Ρονάλντο

IMAGO / Avalon.red

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ γνώρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη και από τότε η ζωή της άλλαξε τελείως. Από πωλήτρια σε κατάστημα, έγινε σύντροφος ενός από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία, μητέρα των παιδιών τους, influencer και επιχειρηματίας.

Η σειρά του Netflix I Am Georgina άνοιξε τις πόρτες της καθημερινότητάς της στο παγκόσμιο κοινό: ιδιωτικά τζετ, κόκκινα χαλιά, οικογενειακές σκηνές με τα παιδιά και τον Ρονάλντο, αλλά και το πώς διαχειρίζεται τον δικό της ρόλο ως δημόσια φιγούρα. Με δεκάδες εκατομμύρια followers στο Instagram, η Τζορτζίνα θεωρείται από τα πιο ισχυρά ονόματα στο «σύμπαν» των WAGs, με πολλούς να την κατατάσσουν στις πιο «hot» και πιο δημοφιλείς συντρόφους ποδοσφαιριστών παγκοσμίως.

Βικτόρια Μπέκαμ: Από Posh Spice σε fashion queen

IMAGO / Cover-Images

Η Βικτόρια Μπέκαμ ξεκίνησε ως Posh Spice στα 90s, αλλά πολύ γρήγορα έγινε το μισό του πιο εμβληματικού power couple στην ιστορία του ποδοσφαίρου: των Beckhams. Ο γάμος της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, οι εμφανίσεις τους, τα περιοδικά, τα εξώφυλλα και τα διαφημιστικά συμβόλαια δημιούργησαν ένα brand που ξεπερνά κατά πολύ την έννοια «ο παίκτης και η γυναίκα του».

Σήμερα η Βικτόρια είναι αναγνωρισμένη fashion designer, με δική της φίρμα ρούχων και beauty line, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί για την εταιρεία της.

Το 2025 ήρθε και το δική της docuseries στο Netflix, που φώτισε τη ζωή της πίσω από την πασαρέλα και την οικογένεια Beckham, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το status της ως global icon.



Από τις εποχές που οι ταμπλόιντ την βάφτισαν Posh, μέχρι την εποχή του Netflix, η Βικτόρια είναι η πιο διαχρονική WAG σταρ που συνεχίζει να επηρεάζει μόδα, lifestyle και pop culture.



Έλιν Νόρντεγκρεν: Το ήσυχο κεφάλαιο μετά την καταιγίδα με τον Τάιγκερ Γουντς

IMAGO / ZUMA Press Wire

Η Σουηδή Έλιν Νόρντεγκρεν ήταν το απόλυτο «ήσυχο προφίλ» δίπλα στον Τάιγκερ Γουντς, μέχρι να ξεσπάσει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του αθλητισμού. Το πρώην μοντέλο και νταντά, παντρεύτηκε τον Γουντς το 2004, όμως ο γάμος τους κατέρρευσε όταν ήρθαν στο φως καταγγελίες για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του γκολφέρ, μαζί με το περίφημο τροχαίο έξω από το σπίτι τους το 2009, που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Τα δημοσιεύματα της εποχής μιλούσαν για καυγάδες, για κυνήγι του Γουντς με γκολφ κλαμπ και για έναν γάμο που διαλύθηκε σε live μετάδοση στα media. Μετά το διαζύγιο το 2010, η Έλιν επέλεξε συνειδητά την αντι-gossip πορεία: περιορισμένη δημόσια παρουσία, εστίαση στα παιδιά και μια ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα.



Τόλαμι Μπένσον: Η νέα Posh στο πλευρό του Μπουκάγιο Σάκα

IMAGO / Uwe Kraft

Επειδή το gossip δεν ζει μόνο από τα κλασικά ονόματα, η Μπένσον εκπροσωπεί τη νέα γενιά των WAGs. Σύντροφος και πλέον μνηστή του άσου της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας, Μπουκάγιο Σάκα, η Τόλαμι έχει ήδη χαρακτηριστεί από βρετανικά media ως μέρος των "νέων Posh & Becks".

Με φόντο το Euro και τα διεθνή τουρνουά, η Τόλαμι έγινε αγαπημένη των φωτογράφων στις κερκίδες, ενώ η Vogue και άλλα lifestyle Μέσα την αποθέωσαν για τις εμφανίσεις της και το προσωπικό της στιλ. Παράλληλα, δουλεύει στον χώρο των media/PR, με σπουδές στις δημόσιες σχέσεις και παρουσία ως planning executive, δίνοντας άλλο βάρος στο προφίλ της πέρα από το «κορίτσι του Σάκα».

Το engagement ring που φέρεται να αποδέχθηκε πρόσφατα, σε συνδυασμό με τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Beckhams, την μετατρέπει ήδη σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες WAGs της επόμενης μέρας.