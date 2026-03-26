Μπάσκετ γυναικών: Ένταση και επεισόδια μεταξύ προπονητών και κόσμου

Την εξασφάλιση της παραμονής στην Α1 γυναικών διεκδίκησαν ο Αμύντας με την Ανόρθωση Βόλου για την σεζόν 2006-2027. Η ομάδα του Αμύντα κατάφερε να επικρατήσει με 92-87, πανηγυρίζοντας μαζί με τον κόσμο της στο κλειστό του Υμηττού.

Όμως, η νίκη της γηπεδούχου ομάδας επισκιάστηκε από σύρραξη και επεισόδια που δημιουργήθηκαν μετά το τέλος του ματς. Ο προπονητής της Ανόρθωσης, Γιώργος Βλιώρας ήρθε σε σύγκρουση με τον κόσμο του Αμύντα. Ακούστηκαν ύβρεις, ενώ ο ίδιος κατευθύνθηκε προς την κερκίδα.

Ταυτόχρονα ο βοηθός του πέταξε μια μπάλα προς τους οπαδούς και προκάλεσε χάος και ένταση στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο κόσμος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Το σκηνικό κράτησε ευτυχώς για λίγη ώρα με την αποστολή της Ανόρθωσης να αποχωρεί τελικά για τα αποδυτήρια.

Δείτε τα επεισόδια στο 2:04:00