Αυτή είναι η νέα σύντροφος του Τσιτσιπά μετά τον χωρισμό με την Μπαντόσα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι χωρισμένοι εδώ και μερικούς μήνες, περίπου από τις αρχές του καλοκαιριού, κι ο Έλληνας τενίστας είναι και πάλι ερωτευμένος



Μάλιστα, πολλοί θα έλεγαν ότι μοιάζει και με την πρώην σχέση του 27χρονου. Η νέα του αγάπη είναι η Κρίστεν Τομς, είναι συνομηλική του και είναι επίσης αθλήτρια τένις στις Η.Π.Α..

Οι δυο τους διατηρούν μια ήρεμη και ισορροπημένη, βαθύτατη σχέση εδώ και περίπου έξι μήνες, δηλαδή σχεδόν κατευθείαν μετά τον χωρισμό με την Μπαντόσα. Μάλιστα, είχαν βγει και μια βολτα στον Εθνικό Κήπο, η οποία προφανώς και δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη νέα του σύντροφο στον Εθνικό Κήπο

Ο λόγος του χωρισμού με την Μπαντόσα

Ο λόγος που έπαιξε καίριο ρόλο στο να χωρίσουν οι δρόμοι τους ήταν το Wimbledon. Τότε και οι δύο είχαν αποκλειστεί από τις πρώτες φάσεις, κάτι που δεν περίμεναν έχοντας κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτό φυσικά λειτούργησε αρνητικά και για τους δύο. Εκεί λόγω συναισθηματικής,, ψυχικής φόρτισης αλλά ακόμη και σωματικής οι ισορροπίες χάθηκαν.